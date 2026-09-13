14 सितंबर को शेयर बाजार खुलेगा या बंद? जानें NSE-BSE का पूरा अपडेट

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या रोज निफ्टी और सेंसेक्स पर नजर रखते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 को शेयर बाजारों में कारोबार नहीं होने वाला है. ऐसे में सोमवार को शेयर खरीदने-बेचने वाले निवेशकों को ट्रेडिंग को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. बाजार की कल छुट्टी रहने वाली है. आइये इसका कारण यहां से जानते है.

कल क्यों बंद है शेयर बाजार?

14 सितंबर को देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार के हॉलिडे कैलेंडर में इस दिन को ट्रेडिंग हॉलिडे रखा गया है. NSE की ऑफिशियल छुट्टियों की लिस्ट में 14 सितंबर, सोमवार को गणेश चतुर्थी के कारण इक्विटी मार्केट की छुट्टी दी गई है. BSE की 2026 की ट्रेडिंग हॉलिडे लिस्ट में भी यही तारीख है.

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NSE और BSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

14 सितंबर को NSE और BSE पर शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं होने वाली है. इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी ट्रेडिंग बंद रहेगी. इसके अलावा स्टॉक से जुड़े दूसरे सेगमेंट और सेटलमेंट भी छुट्टी पर रहेंगे. इसका मतलब साफ है कि अगर आप सोमवार को शेयर खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा.

फिर शेयर बाजार कब खुलेगा?

14 सितंबर को छुट्टी के बाद भारतीय शेयर बाजार मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को दोबारा खुलने वाला है, यानी निवेशकों को लगातार तीन दिन का ब्रेक मिलेगा. शनिवार और रविवार को बाजार वैसे ही बंद रहता है और सोमवार को गणेश चतुर्थी की छुट्टी होने के कारण ट्रेडिंग नहीं होगी.

क्या निफ्टी और सेंसेक्स की ट्रेडिंग भी बंद रहेगी?

हां, NSE और BSE के बंद रहने के कारण कल तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग नहीं होगी. निवेशकों को मंगलवार को बाजार खुलने के बाद ही इंडेक्स और शेयरों में नॉर्मल कारोबार देखने को मिलेगा.

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सितंबर में अगली शेयर बाजार की छुट्टी कब है?

14 सितंबर के बाद 2026 में शेयर बाजार की अगली छुट्टी 2 अक्टूबर के दिन है. इस दिन महात्मा गांधी जयंती के मौके पर NSE और BSE में ट्रेडिंग बंद रहेगी.