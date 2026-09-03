Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसजन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट

जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट

शेयर बाजार के जरिए निवेश करने वालों के लिए इस समय काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है. कल यानी 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, क्या इस दिन शेयर बाजार खुलेगा? आइये जानते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Sep 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

कल यानी 4 सितंबर 2026 को देशभर में जन्माष्टमी की धूम रहने वाली है. हर कोई कृष्ण जन्म के उत्सव को मनाने के लिए भक्ति में लीन दिखेगा. कई सरकारी दफ्तरों की इस दिन छुट्टी रहती है. हालांकि प्राइवेट ऑफिस में ये छुट्टी ऑप्शन के तौर पर होती है या कहीं पर होती भी नहीं है. इसी बीच कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? आइये जानते हैं.

जन्माष्टमी पर खुलेगा शेयर बाजार?
ये सवा खासतौर से उन लोगों के मन में है जो लगातार ट्रेडिंग करते हैं. तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं. जी हां! जन्माष्टमी के दिन यानी 4 सितंबर 2026 को शेयर बाजार खुला रहेगा और आम दिनों की तरह ही ट्रेडिंग भी होगी.

ये भी पढ़ें: बड़े ब्रांड्स के नाम पर बड़ा धोखा, एक्सपायरी बदल कर चिपकाए जा रहे फर्जी लेबल्स

आम दिनों की तरह ही होगी ट्रेडिंग
शुक्रवार को जन्माष्टमी के मौके पर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह से काम करेंगे जैसे हर रोज करते हैं. इसके अलावा MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी पूरी तरह से वर्किंग रहने वाला है. ऐसे में शेयर बाजार पर ट्रेडिंग करने वालों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये दिन भी हर रोज की तरह ही आम होने वाला है. तो ट्रेडिंग करने वाले भगवान की भक्ति में लीन होकर आराम से निवेश कर सकते हैं.

सितंबर में कब बंद रहेगा शेयर बाजार?
सितंबर के महीने में अब शेयर बाजार 14 तारीख को बंद रहने वाला है.स्टॉक मार्केट के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी है, ऐसे में इस दिन शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहने वाला है. इसके अलावा भी आने वाली कुछ महीनों में शेयर बाजार के बंद होने की सूचनाएं भी इस कैलेंडर में हैं.

ये भी पढ़ें: मेहनत का बंपर इनाम, ये दिग्गज कंपनी कर्मचारियों पर लुटाएगी 948 करोड़ रुपए

शेयर बाजार कब बंद रहता है?
आमतौर पर शेयर बाजार हफ्ते में पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक चलता है, लेकिन वीकेंड्स पर यानी शनिवार और रविवार को शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहता है. ये तो साप्ताहिक अवकाश हैं, लेकिन वार्षिक अवकाशों की बात करें तो हर सरकारी या व्यापारिक छुट्टी के मौके पर शेयर बाजार बंद होता है. जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, होली, दीवाली, गांधी जयंती, क्रिसमस जैसे मुख्य त्यौहारों पर शेयर मार्केट पूरी तरह से बंद रहता है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 03 Sep 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
SHARE MARKET Janamashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट
जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? ट्रेडिंग पर आया बड़ा अपडेट
बिजनेस
मेहनत का बंपर इनाम, ये दिग्गज कंपनी कर्मचारियों पर लुटाएगी 948 करोड़ रुपए
मेहनत का बंपर इनाम, ये दिग्गज कंपनी कर्मचारियों पर लुटाएगी 948 करोड़ रुपए
बिजनेस
Amul की दही में निकली फंगस, एक्सपायरी से पहले हुई खराब, शिकायत पर एक्शन में FSSAI
Amul की दही में निकली फंगस, एक्सपायरी से पहले हुई खराब, शिकायत पर एक्शन में FSSAI
बिजनेस
बड़े ब्रांड्स के नाम पर बड़ा धोखा, एक्सपायरी बदल कर चिपकाए जा रहे फर्जी लेबल्स
बड़े ब्रांड्स के नाम पर बड़ा धोखा, एक्सपायरी बदल कर चिपकाए जा रहे फर्जी लेबल्स
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना के CM ने मंत्री पर लिया एक्शन, बेटी ने लगाए थे आरोप
तेलंगाना के CM ने मंत्री को किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी
'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
एग्रीकल्चर
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
ट्रेंडिंग
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget