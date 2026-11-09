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मंगलवार को क्यों बंद है शेयर बाजार? जानें 10 नवंबर की छुट्टी का क्या है कारण

10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा के कारण NSE और BSE बंद रहेंगे. जानिए मंगलवार को क्यों है बाजार की छुट्टी, MCX में ट्रेडिंग का समय और 2026 में शेयर बाजार की बाकी छुट्टियों की पूरी लिस्ट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है. मंगलवार, 10 नवंबर को BSE और NSE में कारोबार नहीं होगा. दिवाली के बाद आने वाले त्योहार दिवाली-बलिप्रतिपदा के चलते दोनों एक्सचेंज बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप मंगलवार को शेयर खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो अपना ट्रेडिंग प्लान उसी हिसाब से बना लें.

दिलचस्प बात यह है कि इस बार दिवाली रविवार को होने के बावजूद शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी. इसके बाद सोमवार को नॉर्मल कारोबार हुआ, लेकिन अब मंगलवार को बाजार में छुट्टी रहेगी. कमोडिटी बाजार यानी MCX में भी सुबह के सत्र में कारोबार नहीं होगा, हालांकि शाम को ट्रेडिंग फिर शुरू हो जाएगी.

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कल क्यों बंद रहेगा शेयर बाजार?
दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले दिवाली-बलिप्रतिपदा पर्व के कारण 10 नवंबर को शेयर बाजार बंद रहेगा. ये छुट्टी NSE और BSE के 2026 के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर में शामिल है.

इस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और दूसरे संबंधित सेगमेंट में नॉर्मल कारोबार नहीं होगा. यानी निवेशक न तो शेयरों की सामान्य खरीद-बिक्री कर पाएंगे और न ही इन सेगमेंट में नियमित ट्रेडिंग होगी.

कब होगी ट्रेडिंग?
शेयर बाजार के साथ कमोडिटी एक्सचेंज MCX में भी मंगलवार को सुबह के सत्र में कारोबार नहीं होगा. MCX पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग बंद रहेगी. इसके बाद शाम के सत्र में कारोबार शुरू होगा, जो रात 11:55 बजे तक चलेगा.

इसका मतलब है कि सोना, चांदी और दूसरे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को भी अपने सौदे इसी हिसाब से प्लान करने होंगे.

कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?
10 नवंबर की छुट्टी के बाद भी इस साल शेयर बाजार में दो और ट्रेडिंग हॉलिडे बाकी हैं. NSE और BSE के कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर और दिसंबर में ये छुट्टियां रहेंगी.

तारीख दिन छुट्टी का कारण
10 नवंबर मंगलवार दिवाली-बलिप्रतिपदा  
24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव
25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस  

रविवार को हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग
इस बार दिवाली 8 नवंबर यानी रविवार को मनाई गई. आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन दिवाली के मौके पर NSE और BSE ने विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया था. ये सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चला.

मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेश के लिहाज से शुभ माना जाता है. इस दौरान कई निवेशक नए संवत की शुरुआत पर शेयर खरीदते हैं. इसके बाद सोमवार, 9 नवंबर को बाजार में सामान्य कारोबार हुआ. अब मंगलवार की छुट्टी के बाद बुधवार, 11 नवंबर से बाजार अपने नियमित समय पर खुलेगा.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 09 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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