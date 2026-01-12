हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट धड़ाम, 250 अंक फिसला सेंसेक्स; निफ्टी में भी गिरावट

Share Market Updates: शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है. आज सोमवार को लगातार छठे दिन भी शेयर बाजार में गिरावट का माहौल है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान में हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Share Market Updates: शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज 12 जनवरी को भी जारी है. शुरुआती कारोबार में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स नुकसान के साथ खुले. सेंसेक्स 0.17 परसेंट फिसलकर 83,433.30 पर खुला, जबकि निफ्टी बैंक 0.06 परसेंट की गिरावट के साथ 25,669 पर कारोबार की शुरुआत की.

एशियाई बाजारों का कैसा है हाल?

एशियाई बाजारों ने हफ्ते के पहले दिन कारोबार की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर की. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.71 परसेंट चढ़कर कारोबार कर रहा है. वहीं, दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने भी 0.83 परसेंट तक की बढ़त हासिल की, जबकि Kosdaq इंडेक्स 0.4 परसेंट चढ़ा. इस बीच, जापान के बाजार नेशनल हॉलिडे के चलते बंद है.

अमेरिकी बाजार में कारोबार

शुक्रवार, 9 जनवरी को अमेरिकी इक्विटी बेंचमार्क तेजी के साथ बंद हुए. इस दौरान तीनों प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहे. S&P 500 0.65 परसेंट बढ़कर 6,966.28 पर बंद हुआ, जो इंट्राडे में अब तक का सबसे हाई लेवल था. नैस्डेक कम्पोजिट ने 0.81 परसेंट की बढ़त हासिल कर 23,671.35 पर पहुंच गया, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 237.96 अंक या 0.48 परसेंट उछलकर 49,504.07 के नए रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ.

अमेरिकी डॉलर 

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) सोमवार सुबह 0.01 परसेंट गिरकर एक महीने के हाई लेवल से निचले स्तर 99.13 पर आ गया है. इससे पहले 09 जनवरी को रुपया 0.14 परसेंट मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 90.17 पर बंद हुआ. यह इंडेक्स बास्केट में शामिल दूसरी बड़ी करेंसीज ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी को मापता है. 

क्रूड ऑयल की कीमत

ईरान में तेज हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को तेल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं क्योंकि निवेशकों की नजरें ओपेक के सदस्यीय देशों में शामिल ईरान से तेल की सप्लाई में संभावित रूकावट और अमेरिका की मंजूरी के साथ वेनेजुएला से तेल की सप्लाई पर टिकी हैं. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिसमें US बेंचमार्क WTI 0.49 परसेंट बढ़कर 59.41 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.41 परसेंट बढ़कर लगभग 63.62 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आया.

 

महंगा पड़ेगा फिर भी खरीदने की जल्दबाजी... क्यों अमेरिका से वेनेजुएला के क्रूड ऑयल की सप्लाई का रिलायंस को इंतजार? 

Published at : 12 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Share Market News BSE Stock Market Stock Market Share Market Updates Share Market News
