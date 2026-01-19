हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के; RIL से लेकर Wipro को नुकसान

हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के; RIL से लेकर Wipro को नुकसान

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में दोनों में 0.3 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Jan 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले. भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ट्रेडिंग सेशन के दौरान लुढ़क गए. सेंसेक्स की शुरुआत 0.3 परसेंट की गिरावट के साथ 83494 के लेवल पर हुई. जबकि निफ्टी 25600 पर खुला, शुरुआती कारोबार में इसमें भी 0.3 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और सिप्ला में बिकवाली के दबाव का असर दिखा. 

ट्रंप की नीतियों का बाजार पर असर

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "आने वाले दिनों में दुनिया भर के शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव रहेगा क्योंकि बड़े भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक घटनाक्रम का बाजार पर असर दिखेगा. हमें अभी नहीं पता कि राष्ट्रपति ट्रंप की विघटनकारी नीतियां अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक विकास पर कैसे असर डालेंगी. ग्रीनलैंड पर हाल ही में लगाए गए राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय देश कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह देखना बाकी है. अगर ट्रंप अपनी बात पर कायम रहते हैं और 1 फरवरी को आठ यूरोपीय देशों पर 10 परसेंट टैरिफ लगाते हैं और फिर 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25 परसेंट कर देते हैं, तो यूरोपीय गुट की जवाबी कार्रवाई लगभग तय है."

एशियाई बाजारों का हाल

सोमवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 0.85 परसेंट गिरा और टॉपिक्स 0.46 परसेंट नीचे लुढ़क गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.18 परसेंट बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.15 परसेंट तक फिसल गया. वहीं, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 दिन की शुरुआत में 0.19 परसेंट नीचे आ गया.

अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट 

शुक्रवार, 16 जनवरी को अमेरिकी बाजार फ्लैट नोट पर बंद हुए. S&P 500 0.06 परसेंट गिरकर 6,940.01 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कम्पोजिट 0.06 परसेंट की गिरावट के साथ 23,515.39 पर आ गया. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 83.11 अंक यानी कि 0.17 परसेंट लुढ़ककर दिन के आखिर में 49,359.33 पर बंद हुआ. 

अमेरिकी डॉलर

ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी को मापने वाला यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) सोमवार सुबह 0.30 परसेंट गिरकर 99.09 पर कारोबार करता नजर आया. इससे पहले 14 जनवरी को रुपया 0.62 परसेंट मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 90.86 पर बंद हुआ था. 

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

16 जनवरी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) सहित विदेशी निवेशकों ने कुल 4,346 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे. इस बीच, एक्सचेंज से मिले शुरुआती डेटा के मुताबिक, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 3,935 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

ये भी पढ़ें:

क्यों भारतीय शेयर बाजार से दूर होते जा रहे विदेशी निवेशक? जनवरी में अब तक बेच डाले 22530 करोड़ के शेयर 

Published at : 19 Jan 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Share Market Update SENSEX NIfty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची से बाहर, जानें क्या है मामला
BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची से बाहर, जानें क्या है मामला
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
विश्व
Indian Vs Iranian Currency: इस मुस्लिम देश में भारत के 216 रुपये हो जाते हैं लाखों के बराबर, जानें कौन सी है यह कंट्री?
इस मुस्लिम देश में भारत के 216 रुपये हो जाते हैं लाखों के बराबर, जानें कौन सी है यह कंट्री?
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: 'हमारा पड़ोसी सिरफिरा...', Rajnath Singh ने Pakistan को चेतावनी दी | ABP News
Mumbai News: निर्देशक और मॉडल के घर में फायरिंग से मचा हड़कंप, फरार हुआ अज्ञात शख्स |
Noida Software Engineer Death:- बेसमेंट हादसे में परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप | ABP News
BJP President Election: दोपहर 2 बजे के बाद बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन करेंगे Nitin Nabin
Noida Software Engineer Death:- इंजीनियर Yuvraj की मौत के मामले में बड़ा एक्शन |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची से बाहर, जानें क्या है मामला
BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची से बाहर, जानें क्या है मामला
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
विश्व
Indian Vs Iranian Currency: इस मुस्लिम देश में भारत के 216 रुपये हो जाते हैं लाखों के बराबर, जानें कौन सी है यह कंट्री?
इस मुस्लिम देश में भारत के 216 रुपये हो जाते हैं लाखों के बराबर, जानें कौन सी है यह कंट्री?
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी
जनरल नॉलेज
Gun Invention: इस देश ने किया था बंदूकों का आविष्कार, जानें सबसे पहले किसके खिलाफ हुई थी इस्तेमाल?
इस देश ने किया था बंदूकों का आविष्कार, जानें सबसे पहले किसके खिलाफ हुई थी इस्तेमाल?
हेल्थ
Child Mobile Phone Effects: छोटे बच्चों को बात-बात पर पकड़ा देते हैं मोबाइल, जानें आगे चलकर क्या होती हैं दिक्कतें?
छोटे बच्चों को बात-बात पर पकड़ा देते हैं मोबाइल, जानें आगे चलकर क्या होती हैं दिक्कतें?
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल बढ़ गया? इन घरेलू तरीकों से होगी बचत
सर्दियों में बिजली बिल बढ़ गया? इन घरेलू तरीकों से होगी बचत
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget