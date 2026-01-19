Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले. भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ट्रेडिंग सेशन के दौरान लुढ़क गए. सेंसेक्स की शुरुआत 0.3 परसेंट की गिरावट के साथ 83494 के लेवल पर हुई. जबकि निफ्टी 25600 पर खुला, शुरुआती कारोबार में इसमें भी 0.3 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और सिप्ला में बिकवाली के दबाव का असर दिखा.

ट्रंप की नीतियों का बाजार पर असर

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "आने वाले दिनों में दुनिया भर के शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव रहेगा क्योंकि बड़े भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक घटनाक्रम का बाजार पर असर दिखेगा. हमें अभी नहीं पता कि राष्ट्रपति ट्रंप की विघटनकारी नीतियां अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक विकास पर कैसे असर डालेंगी. ग्रीनलैंड पर हाल ही में लगाए गए राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय देश कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह देखना बाकी है. अगर ट्रंप अपनी बात पर कायम रहते हैं और 1 फरवरी को आठ यूरोपीय देशों पर 10 परसेंट टैरिफ लगाते हैं और फिर 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25 परसेंट कर देते हैं, तो यूरोपीय गुट की जवाबी कार्रवाई लगभग तय है."

एशियाई बाजारों का हाल

सोमवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 0.85 परसेंट गिरा और टॉपिक्स 0.46 परसेंट नीचे लुढ़क गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.18 परसेंट बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.15 परसेंट तक फिसल गया. वहीं, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 दिन की शुरुआत में 0.19 परसेंट नीचे आ गया.

अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट

शुक्रवार, 16 जनवरी को अमेरिकी बाजार फ्लैट नोट पर बंद हुए. S&P 500 0.06 परसेंट गिरकर 6,940.01 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कम्पोजिट 0.06 परसेंट की गिरावट के साथ 23,515.39 पर आ गया. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 83.11 अंक यानी कि 0.17 परसेंट लुढ़ककर दिन के आखिर में 49,359.33 पर बंद हुआ.

अमेरिकी डॉलर

ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी को मापने वाला यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) सोमवार सुबह 0.30 परसेंट गिरकर 99.09 पर कारोबार करता नजर आया. इससे पहले 14 जनवरी को रुपया 0.62 परसेंट मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 90.86 पर बंद हुआ था.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

16 जनवरी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) सहित विदेशी निवेशकों ने कुल 4,346 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे. इस बीच, एक्सचेंज से मिले शुरुआती डेटा के मुताबिक, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 3,935 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

