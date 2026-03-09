Stock Market Crash: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत में ही बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. BSE Sensex शुरुआती कारोबार में करीब 2,400 अंक तक टूट गया. वहीं सुबह करीब 11 बजे Nifty 50 692.90 अंक गिरकर 23,753.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. बाजार में इस तेज गिरावट से निवेशकों की संपत्ति को भी बड़ा झटका लगा.

रिपोर्ट के मुताबिक केवल 10 मिनट के भीतर ही निवेशकों की करीब 12.39 लाख करोड़ रुपये की पूंजी साफ हो गई. The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार Bombay Stock Exchange (बीएसई) का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर करीब 437 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया.

शेयर बाजार में गिरावट की वजह

विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव है. निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और यह देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ता है. इसी बीच वैश्विक कच्चे तेल का मानक Brent Crude सोमवार को 2022 के बाद पहली बार 114 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. तेल की कीमतों में तेजी से उन सेक्टरों पर दबाव बढ़ गया है जो ईंधन लागत पर ज्यादा निर्भर हैं.

किन शेयरों पर सबसे ज्यादा असर

Nifty 50 में सबसे ज्यादा गिरावट एविएशन सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली. InterGlobe Aviation (इंडिगो) का शेयर करीब 7.7 प्रतिशत गिरकर 4,065.50 रुपये के आसपास पहुंच गया. वहीं SpiceJet के शेयर भी करीब 5 प्रतिशत तक टूट गए. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि इससे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली.

State Bank of India का शेयर करीब 5.9 प्रतिशत गिर गया. वहीं Shriram Finance लगभग 5.6 प्रतिशत, Axis Bank करीब 3.7 प्रतिशत और ICICI Bank लगभग 3.6 प्रतिशत तक टूट गए. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों के रुख और कच्चे तेल की कीमतों की दिशा तय करेगी कि Dalal Street पर बाजार का मूड कैसा रहेगा.

