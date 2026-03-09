हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market News: ईरान वॉर से सहमा शेयर बाजार, निवेशकों के 12 लाख करोड़ साफ, इन कंपनियों को बड़ी चपत

Stock Market Today: विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव है. निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और यह देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market Crash: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत में ही बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. BSE Sensex शुरुआती कारोबार में करीब 2,400 अंक तक टूट गया. वहीं सुबह करीब 11 बजे Nifty 50 692.90 अंक गिरकर 23,753.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. बाजार में इस तेज गिरावट से निवेशकों की संपत्ति को भी बड़ा झटका लगा.

रिपोर्ट के मुताबिक केवल 10 मिनट के भीतर ही निवेशकों की करीब 12.39 लाख करोड़ रुपये की पूंजी साफ हो गई. The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार Bombay Stock Exchange (बीएसई) का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर करीब 437 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया.

शेयर बाजार में गिरावट की वजह

विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव है. निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और यह देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ता है. इसी बीच वैश्विक कच्चे तेल का मानक Brent Crude सोमवार को 2022 के बाद पहली बार 114 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. तेल की कीमतों में तेजी से उन सेक्टरों पर दबाव बढ़ गया है जो ईंधन लागत पर ज्यादा निर्भर हैं.

किन शेयरों पर सबसे ज्यादा असर

Nifty 50 में सबसे ज्यादा गिरावट एविएशन सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली. InterGlobe Aviation (इंडिगो) का शेयर करीब 7.7 प्रतिशत गिरकर 4,065.50 रुपये के आसपास पहुंच गया. वहीं SpiceJet के शेयर भी करीब 5 प्रतिशत तक टूट गए. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि इससे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली.

State Bank of India का शेयर करीब 5.9 प्रतिशत गिर गया. वहीं Shriram Finance लगभग 5.6 प्रतिशत, Axis Bank करीब 3.7 प्रतिशत और ICICI Bank लगभग 3.6 प्रतिशत तक टूट गए. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों के रुख और कच्चे तेल की कीमतों की दिशा तय करेगी कि Dalal Street पर बाजार का मूड कैसा रहेगा.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, 115 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल; सप्लाई भी बाधित

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Stock Market NSE
और पढ़ें
पर्सनल कार्नर

