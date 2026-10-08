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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक ही दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में भारी क्रैश

एक ही दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में भारी क्रैश

8 अक्टूबर शेयर बाजार में निवेशकों के लिए कला दिन रहा, क्योंकि इस दिन शेयर बाजार इतनी तेजी से धड़ाम हुई है कि देखने वाले देखते ही रह गए. जिसमें निवेशको के 10 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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8 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क काफी दबाव में रहे, जिसके बाद निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. दलाल स्ट्रीट पर उतार-चढ़ाव भरे हफ्ते और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के बीच इनमें गिरावट जारी रही.

BSE सेंसेक्स 1.69% या 1,231.91 अंक गिरकर 71,406.79 के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गया. जबकि निफ्टी 50 में 1.82% या 413.05 अंकों की गिरावट आई जिसके बाद ये लगभग 22,190 पर आ गया है. आइये जानते हैं शेयर बाजार में इतनी तेजी से गिरावट क्यों आई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 08 Oct 2026 03:24 PM (IST)
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