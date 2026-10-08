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एक ही दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में भारी क्रैश
8 अक्टूबर शेयर बाजार में निवेशकों के लिए कला दिन रहा, क्योंकि इस दिन शेयर बाजार इतनी तेजी से धड़ाम हुई है कि देखने वाले देखते ही रह गए. जिसमें निवेशको के 10 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.
8 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क काफी दबाव में रहे, जिसके बाद निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. दलाल स्ट्रीट पर उतार-चढ़ाव भरे हफ्ते और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के बीच इनमें गिरावट जारी रही.
BSE सेंसेक्स 1.69% या 1,231.91 अंक गिरकर 71,406.79 के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गया. जबकि निफ्टी 50 में 1.82% या 413.05 अंकों की गिरावट आई जिसके बाद ये लगभग 22,190 पर आ गया है. आइये जानते हैं शेयर बाजार में इतनी तेजी से गिरावट क्यों आई है.
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