टैरिफ पर अमेरिकी SC के फैसले से बम-बम बाजार, 479 अंक उछलकर बंद सेंसेक्स, जानें कैसा रहेगा मार्केट का हाल

Stock Market News: विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता कम होने से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत मिले, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया. निवेशकों का रुख मजबूत हुआ और खरीदारी का माहौल बना रहा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 04:49 PM (IST)
Stock Market Today: अमेरिका में Supreme Court of the United States द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को खारिज किए जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को BSE Sensex 479.95 अंक चढ़कर 83,290.81 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, Nifty 50 141.75 अंक की बढ़त के साथ 27,713 पर पहुंच गया.

शेयर बाजार में मजबूती

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता कम होने से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत मिले, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया. निवेशकों का रुख मजबूत हुआ और खरीदारी का माहौल बना रहा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के कारण आईटी सेक्टर के शेयरों पर दबाव देखने को मिला. हालांकि, निवेशकों ने घरेलू मांग आधारित सेक्टर्स में भरोसा दिखाया.

बैंकिंग, पावर, एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टॉक्स में सकारात्मक धारणा के चलते खरीदारी बनी रही. साथ ही, देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत ग्रोथ पथ पर आगे बढ़ने की उम्मीद से बाजार को समर्थन मिला. बढ़त वाले प्रमुख शेयर Adani Ports and Special Economic Zone Limited के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही और यह 2.98 प्रतिशत तक चढ़ा। Kotak Mahindra Bank 2.22 प्रतिशत ऊपर रहा. UltraTech Cement 1.55 प्रतिशत मजबूत हुआ. Power Grid Corporation of India 1.49 प्रतिशत चढ़ा.

इन शेयरों में गिरावट

Axis Bank में 1.34 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. गिरावट वाले प्रमुख शेयर Infosys में सबसे ज्यादा गिरावट रही और यह 1.80 प्रतिशत फिसला. Tech Mahindra 1.06 प्रतिशत नीचे आया. Trent Limited 0.83 प्रतिशत गिरा. HCL Technologies 0.74 प्रतिशत कमजोर हुआ. Bajaj Finserv में 0.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. कुल मिलाकर, आईटी शेयरों में कमजोरी के बावजूद घरेलू मांग आधारित सेक्टर्स की मजबूती ने बाजार को संतुलित बनाए रखा.

Geojit Investments Limited के रिसर्च चीफ विनोद नायर का कहना है कि अमेरिकी शीर्ष अदालत के फैसले का घरेलू बाजार ने सकारात्मक स्वागत किया है. निवेशक अब Donald Trump प्रशासन की संशोधित टैरिफ रणनीति और अन्य देशों के साथ संभावित नए व्यापार समझौतों पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं. नायर की मानें तो अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट के चलते वैश्विक बाजारों में निकट अवधि में सतर्क रुख देखने को मिल सकता है.

हालांकि, बाजार में समग्र तेजी के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के शेयरों में बिकवाली जारी रही, जिससे आईटी सूचकांक दबाव में बना रहा. आईटी सेक्टर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभावित व्यवधान और भविष्य की मांग को लेकर अनिश्चितता का असर साफ दिखाई दे रहा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 23 Feb 2026 04:17 PM (IST)
Stock Market News SENSEX
