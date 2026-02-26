हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त, HDFC समेत इन शेयरों में भारी गिरावट

वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त, HDFC समेत इन शेयरों में भारी गिरावट

Stock Market Today: अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक जोखिमों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया. शुरुआती तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूला. आईटी और बैंकिंग शेयरों में शुरुआती खरीदारी रही.

By : राजेश कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market News: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई. आईटी, बैंकिंग और पीएसयू शेयरों में मजबूती के दम पर बाजार ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुनाफावसूली के चलते अंत में मिश्रित रुख के साथ कारोबार बंद हुआ. BSE Sensex 27.46 अंक गिरकर 82,248.61 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं Nifty 50 14.05 अंक की हल्की बढ़त के साथ 25,496.55 पर बंद हुआ.

बाजार पर हावी वैश्विक अनिश्चितता

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक जोखिमों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया. शुरुआती तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूला. आईटी और बैंकिंग शेयरों में शुरुआती खरीदारी रही, लेकिन व्यापक बाजार में दबाव बना रहा. विश्लेषकों का मानना है कि जब तक वैश्विक स्तर पर स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तब तक बाजार सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर सकता है.

घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स की चुनिंदा कंपनियों में बिकवाली और खरीदारी दोनों देखने को मिली. गिरावट वाले शेयर एचडीएफसी बैंक, Power Grid Corporation of India, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी लिमिटेड और Axis Bank के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही. बढ़त वाले शेयर वहीं दूसरी ओर भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मारुति सुजुकी और Bharti Airtel में खरीदारी देखी गई.

बाजार में सतर्कता क्यों?

विश्लेषकों के अनुसार, United States–Iran परमाणु वार्ता से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया. साथ ही, अमेरिका में बेरोजगारी दावों के आंकड़े और भारत की जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़ों के इंतजार में मुनाफावसूली भी हुई. Geojit Investments Limited के रिसर्च चीफ विनोद नायर का कहना है कि वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के कारण निवेशक सतर्क रहे. संस्थागत निवेशकों की गतिविधि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 2,991.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 5,118.57 करोड़ रुपये की लिवाली की.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया में KOSPI और Nikkei 225 बढ़त में रहे, जबकि Shanghai Composite और Hang Seng Index गिरावट में बंद हुए. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में ज्यादातर मजबूती में थे, जबकि अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे. इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक Brent Crude 0.95% गिरकर 70.18 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक दिन पहले BSE Sensex 50.15 अंक चढ़कर 82,276.07 और Nifty 50 57.85 अंक की बढ़त के साथ 25,482.50 पर बंद हुआ था.

ये भी पढ़ें: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Stock Market Stock Market SENSEX
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त, HDFC समेत इन शेयरों में भारी गिरावट
वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त, HDFC समेत इन शेयरों में भारी गिरावट
बिजनेस
वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा
वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा
बिजनेस
US China Relations: यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन, ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वॉर्निंग
बिजनेस
900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा
900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा
Advertisement

वीडियोज

Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात, जानें क्या कहा?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात
बिहार
राज्यसभा चुनाव से पहले BJP चीफ नितिन नवीन से मिले पवन सिंह, 'जो मालिक चाहेंगे वही...'
BJP चीफ नितिन नवीन से मिले पवन सिंह, राज्यसभा के टिकट पर कह दी ये बड़ी बात
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
इंडिया
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
जनरल नॉलेज
Delhi Name Change: केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget