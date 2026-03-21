स्टेट बैंक का बड़ा तोहफा, 25 bps तक बढ़ा दी फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें

SBI FD rates hiked: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा के बल्क डिपॉजिट (Bulk Deposits) पर 25 बेसिस पॉइंट (bps) बढ़ा दी है. नई दरें 15 मार्च 2026 से लागू हो गई हैं. इस सीमा से कम के डिपॉजिट पर दरें पहले जैसी ही रहेंगी.

किन अवधियों के लिए बैंक ने बढ़ाई FD ब्याज दरें?

फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की यह बढ़ोतरी कुछ चुनिंदा अवधियों तक ही सीमित है. 46 दिन और 179 दिन के बीच मैच्योर होने वाले बल्क डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट रेट 5.10 परसेंट से बढ़ाकर 5.35 परसेंट कर दी गई है. 180 दिन से एक साल से कम टेन्योर वाले डिपॉजिट पर दरें अब 5.60 परसेंट से बढ़कर 5.85 परसेंट कर दी गई हैं. वहीं, एक साल से दो साल से कम की मैच्योरिटी वाले डिपॉजिट के लिए रेट 6.25 परसेंट से बढ़ाकर 6.50 परसेंट कर दी गई है.

वरिष्ठ नागरिकों को फायदा

सीनियर सिटिजन्स को ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा. उनके लिए 46 से 179 दिनों की अवधि के लिए दरें 5.60 परसेंट से बढ़ाकर 5.85 परसेंट कर दी गई हैं. 180 दिनों से लेकर एक साल से कम की अवधि में मैच्योर होने वाली जमाओं पर अब 6.35 परसेंट का रिटर्न मिलेगा, जबकि पहले यह 6.10 परसेंट था. एक साल से लेकर दो साल से कम की अवधि के लिए संशोधित दर 7 परसेंट है, जो पहले 6.75 परसेंट थी.

रिटेल एफडी की वर्तमान स्थिति

रिटेल एफडी सामान्य नागरिक परसेंट अमृत वृष्टि (444 दिन) 6.45 परसेंट 6.95 परसेंट 1 साल से 2 साल 6.25 परसेंट 6.75 परसेंट 5 साल से 10 साल 6.05 परसेंट 7.05 परसेंट (SBI WeCare के तहत)

बल्क डिपॉजिट पर समय से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी

ये नई दरें सभी नई जमाओं के साथ-साथ मौजूदा जमाओं के मैच्योर होने पर उनके रिन्यूअल पर भी लागू होंगी. बैंक के अनुसार, रिटेल और बल्क दोनों तरह की टर्म डिपॉजिट से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

जो निवेशक समय से पहले पैसे निकालना चाहते हैं, उन पर पेनल्टी लगती रहेगी. SBI ने सभी अवधियों की बल्क डिपॉजिट पर 1 परसेंट की पेनल्टी बरकरार रखी है. इसका मतलब है कि समय से पहले पैसे निकालने पर लागू ब्याज दर में एक परसेंट की कमी कर दी जाएगी.

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