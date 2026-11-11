बांग्लादेश से बोरिया-बिस्तर समेट रहे विदेशी बैंक, जानें एग्जिट की क्या है वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बांग्लादेश से अपना खुदरा कारोबार समेटा.

देश का बैंकिंग क्षेत्र खराब ऋण, कुप्रबंधन से संकट में.

बैंकों का निकलना विदेशी निवेशकों को गलत संकेत देगा.

स्थानीय बैंक खुदरा ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं.

HSBC के बाद अब एक और दिग्गज ग्लोबल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered Bank) ने बांग्लादेश से अपना रिटेल कारोबार संभालने का फैसला ले लिया है. रिटेल बैंकिंग के जरिए बैंक सीधे आम नागरिकों को अपनी सेवाएं देता है, जिनमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन और डिजिटल व क्रेडिट कार्ड शामिल हैं.

ढाका बेस्ड न्यूज पोर्टल Prothomalo.com ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश में विदेशी बैंक एक ऐसे समय में रिटेल बैंकिंग से अपने हाथ खींच रहे हैं, जब देश का बैंकिग सेक्टर नॉन-परफॉर्मिंग लोन, पूंजी की कमी, कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अनियमितताओं से जूझ रहा है. बांग्लादेश का बैंकिंग सेक्टर इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है.

बांग्लादेश बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 में अभी तक देश के कुल बैंकिंग लोन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा नॉन-परफॉर्मिंग लोन है. यानी कि इस साल अब तक बांग्लादेश के बैंकों ने जितना भी लोन बांटा है, उसका लगभग 33% हिस्सा डूबने की कगार पर है. NPA का मतलब है कि कर्ज के रूप में बैंकों का दिया गया पैसा उन्हें वापस नहीं मिल रहा है.

गहरे संकट में बांग्लादेश का बैंकिंग सेक्टर

देश के बैंकिंग सिस्टम में इस वजह से भी विश्वनीयता कम हुई है क्योंकि राजनीतिक प्रभाव में आकर बांटे गए असुरक्षित लोन, भाई-भतीजावाद और बड़े डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई न होने जैसे कई मामले हैं. ऐसे अस्थिर और जोखिम भरे माहौल में वैश्विक बैंक काम करने से बचते हैं. हालांकि, मामला सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है. ये बैंक वैश्विक स्तर पर अपनी पूंजी उन चुनिंदा बाजारों में लगा रहे हैं जहां उन्हें कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न मिले. HSBC ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों में भी रिटेल बैंकिंग से हाथ पीछे खींचे हैं.

बांग्लादेश की इकोनॉमी पर इसका असर

विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने बांग्लादेश को अपनी बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने की सख्त सलाह दी है क्योंकि इन दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का एक साथ देश के रिटेल सेक्टर से हटना विदेशी निवेशकों और वैश्विक बाजारों में गलत संदेश पहुंचाता है. इससे निवेशकों में डर पैदा होगा, जिससे बांग्लादेश की साख को नुकसान पहुंचेगा. इस बीच जानकारों का मानना है कि इन बड़े विदेशी बैंकों के पीछे हटने से बांग्लादेश के मजबूत स्थानीय बैंक रिटेल ग्राहकों और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को खरीदकर अपना दायरा बढ़ा सकते हैं.

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