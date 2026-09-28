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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली-NCR और मुंबई में जगह की कमी! आसमान छू रहा प्रीमियम ऑफिस का किराया

दिल्ली-NCR और मुंबई में जगह की कमी! आसमान छू रहा प्रीमियम ऑफिस का किराया

दिल्ली-NCR और मुंबई में ऑफिस का किराए में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं प्रीमियम ऑफिस की मांग ज्यादा है, लेकिन उसकी उपलब्धता कम होने की वजह से किराए में आगे ओर बढ़ोतरी हो सकती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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  • गुणवत्तापूर्ण जगहों की उपलब्धता कम, किराए में वृद्धि जारी।

आज के समय में बड़े शहरों में दुकान, मकान या फिर ऑफिस के लिए जगह लेना आम बात नहीं है. खासकर अगर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात करें तो यहां पर अब ऑफिस स्पेस लेना भी कंपनियों के लिए महंगा पड़ रहा है. हां, ये जरूर है कि जगह के हिसाब से रेट अलग-अलग है, लेकिन कंपनियों की भी डिमांड एक ऐसी जगह ऑफिस लेने की है, जहां बेहतर सुविधाएं मौजूद हो.

प्रीमियम ऑफिस की डिमांड ज्यादा

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आज के समय में प्रीमियम ऑफिस की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है. खासकर ऑफिस स्पेस के लिए सबसे ज्यादा ध्यान लोकेशन और बेहतर सुविधाओं पर दिया जा रहा है. ऐसे ऑफिस की मांग ज्यादा की जा रही है, लेकिन ऐसी जगहों की उपलब्धता काफी कम है. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ऑफिस के किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिले. 

आगे ओर बढ़ेगा किराया?

जिस हिसाब से किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसके बाद एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आने वाले दो से तीन क्वार्टर में दिल्ली-NCR और मुंबई के खास इलाकों में ऑफिर किराया पहले के मुकाबले और बढ़ सकता है. हां, लेकिन लोकेशन और सुविधा के हिसाब से किराया अलग-अलग जरूर हो सकता है. अब जानते हैं कि दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में कितना किराया है.

दिल्ली-NCR में कितना पहुंचा किराया?

  • नोएडा में एक्सेंचर ने 1,64,881 वर्ग फीट स्पेस के लिए 192 रुपये प्रति वर्ग फीट हर महीने का किराया दिया.
  • वहीं गुरुग्राम के गूगल इंडिटा ने 6,17,448 वर्ग फीट ऑफिस स्पेस 171 रुपये प्रति वर्ग फीट हर महीने के दर से ली.
  • एयरोसिटी में हीरो मोटोकॉर्प ने 2,31,108 वर्ग फीट ऑफिस स्पेस 215 रुपये प्रति वर्ग फीट हर महीने के किराए पर ली.

मुंबई में किन इलाकों में ऑफिस महंगा?

  • मुंबई के BKC में ऑफिस का औसत किराया लगभग 350 से 540 रुपये प्रति वर्ग फीट हर महीने तक है.
  • वहीं मुंबई के अंधेरी ईस्ट में 1,16,540 वर्ग फीट ऑफिस स्पेस 250 रुपये प्रति वर्ग फीट हर महीने के किराए पर ली गई.
  • मुंबई के BKC और आसपास में बेहतर क्वालिटी वाला ऑफिस स्पेस की उपलब्धता कम है, लेकिन कंपनी ऐसी जगह की डिमांड लगातार कर रही हैं.

दिल्ली-मुंबई में बढ़ा प्रीमियम ऑफिस का किराया

बड़ी बात ये है कि 2026 की दूसरी तिमाही में दिल्ली-NCR में ऑफिस का किराया 2 से 4 प्रतिशत तक बढ़ा और वहीं अगर बात करें मुंबई की तो यहां पर 2 से 7 प्रतिशत तक किराया बढ़ा गया है. यानी मतलब साफ है कि दिन प्रति दिन दोनों शहरों में ऑफिस का किराया बढ़ा है और अच्छी क्वालिटी वाले ऑफिस की उपलब्धता भी कम है, लेकिन ऐसे ऑफिस की मांग लगातार बनी हुई है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Business News MUMBAI Office Rent DELHI- NCR
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