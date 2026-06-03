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हिंदी न्यूज़बिजनेस28 गुना कम आबादी फिर भी भारत से बड़ा बाजार, जानिए छोटी जनसंख्या वाले दक्षिण कोरिया ने कैसे रचा इतिहास?

28 गुना कम आबादी फिर भी भारत से बड़ा बाजार, जानिए छोटी जनसंख्या वाले दक्षिण कोरिया ने कैसे रचा इतिहास?

South korea: दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट भारत से भी बड़ा बन गया है, जबकि उसकी जनसंख्या 28 गुना कम है. जानिए ताइवान के बाद दक्षिण अफ्रीका ने कैसे रचा इतिहास.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 03 Jun 2026 07:28 PM (IST)
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India vs South Korea Share Market: हाल ही में वैश्विक शेयर बाजार के पदानुक्रम में एक आश्चर्यजनक फेरबदल देखा गया. दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक रूप से भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया. ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित हाल के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 5.04 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो भारत के लगभग 4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा अधिक है.

सतह पर, यह एक सांख्यिकीय असंभवता जैसा लगता है. भारत पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां लगभग 1.47 बिलियन लोग रहते हैं. इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया की जनसंख्या केवल लगभग 51 मिलियन है. इसका मतलब है कि भारत में लगभग 28 गुना अधिक लोग हैं.

भारत से बड़ा बाजार कैसे बना दक्षिण कोरिया?

कैसे कर्नाटक राज्य से कम जनसंख्या वाला देश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में बड़ा और अधिक मूल्यवान शेयर बाजार कैसे हो सकता है? इस घटना को समझने के लिए हमें केवल जनसंख्या के कच्चे आंकड़ों से आगे देखना होगा. हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि धन कैसे बनाया जाता है, कॉर्पोरेट दिग्गज कैसे बढ़ते हैं और वैश्विक निवेशक पैसा कहां बह रहा है. बाजार की गहराई की अवधारणा यह क्यों होता है, इसे समझने के लिए दो अलग-अलग बेकरी की कल्पना करें.

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पहली बेकरी एक विशाल, व्यस्त पड़ोस में एक विशाल स्थानीय दुकान है. यह हर दिन हजारों मानक ब्रेड के लोफ बेचता है, एक बड़ी भीड़ के स्थानीय ग्राहकों को. इसकी कुल बिक्री अधिक है क्योंकि इसके पास बहुत सारे खरीदार हैं, लेकिन प्रत्येक लोफ सस्ता है, और बेकरी सरल उपकरणों पर निर्भर करती है.

दूसरी बेकरी एक अत्यधिक विशेषीकृत बुटीक है जिसमें केवल कुछ ग्राहक दरवाजे से अंदर आते हैं. हालांकि, यह अत्याधुनिक ओवन का उपयोग करके प्रीमियम, अत्यधिक परिष्कृत पेस्ट्री का उत्पादन करता है जो दुनिया भर के लक्जरी होटलों में भेजी जाती हैं. भले ही यह स्थानीय स्तर पर बहुत कम लोगों को सेवा देती है, इसके उच्च-तकनीकी उत्पादों का मूल्य पूरे व्यवसाय को अत्यधिक समृद्ध बना देता है. इस परिदृश्य में, भारत विशाल स्थानीय बेकरी है और दक्षिण कोरिया उच्च-तकनीकी वैश्विक विशेषज्ञ है.

जीडीपी बनाम प्रति व्यक्ति जीडीपी

जब हम व्यापक आर्थिक चित्र देखते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में दक्षिण कोरिया की तुलना में बहुत बड़ी है. भारत का सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी, लगभग 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक इंजनों में से एक बनाता है. दक्षिण कोरिया का कुल जीडीपी उल्लेखनीय रूप से छोटा है, जो लगभग 1.93 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है.

हालांकि, जब हम प्रति व्यक्ति GDP पर नजर डालते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है, जो प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन को मापता है. क्योंकि भारत की विशाल आर्थिक पाई को 1.47 बिलियन लोगों के बीच बांटा जाता है, इसका प्रति व्यक्ति GDP लगभग 2,800 अमेरिकी डॉलर है. दक्षिण कोरिया अपनी पाई को केवल 51 मिलियन नागरिकों के बीच बांटता है, जिससे इसका प्रति व्यक्ति GDP 37,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है. उच्च प्रति व्यक्ति GDP का मतलब है कि औसत दक्षिण कोरियाई नागरिक के पास अत्यधिक क्रय शक्ति, उच्च बचत, और कॉर्पोरेट इक्विटी में निवेश के लिए तैयार घरेलू पूंजी का एक गहरा पूल है.

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अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक कार्यबल को दर्शाता है जो कम लागत वाले श्रम के बजाय उच्च-मूल्य, उच्च-मार्जिन वैश्विक उद्योगों में गहराई से जुड़ा हुआ है. कॉर्पोरेट दिग्गजों की शक्ति दोनों शेयर बाजारों के बीच संरचनात्मक अंतर तब बेहद स्पष्ट हो जाता है जब आप उनके कॉर्पोरेट दिग्गजों को देखते हैं. भारत का शेयर बाजार अत्यधिक विविधीकृत और घरेलू-केंद्रित है. इसके शीर्ष दिग्गज फर्में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, और भारती एयरटेल हैं. ये शानदार, अत्यधिक स्थिर कंपनियां हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से भारत के भीतर लोगों को डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुएं बेचकर पैसा कमाती हैं. वे स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं.

इसके अलावा, भारत के शीर्ष दस शेयर इसकी कुल बाजार मूल्य का केवल लगभग 18 प्रतिशत बनाते हैं, जो कंपनियों के बहुत व्यापक वितरण को दर्शाता है. दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार पूरी तरह से अलग खाके पर बना है. यह विशाल, परिवार द्वारा संचालित समूहों द्वारा शासित है जिन्हें चाएबोल्स कहा जाता है, जो पूरे ग्रह के लिए उत्पाद बनाते हैं. पूरा सूचकांक भारी रूप से केंद्रित है, जिसमें शीर्ष दस शेयर कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 58 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं.

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने किया अरबों का निवेश

इस पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में दो प्रौद्योगिकी दिग्गज हैं: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स. हाल के महीनों में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विशाल वैश्विक उछाल ने उच्च-तकनीकी सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप्स की मांग में एक हिंसक वृद्धि का कारण बना. क्योंकि सैमसंग और एसके हाइनिक्स विशेष एआई मेमोरी चिप्स की वैश्विक आपूर्ति को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने उनमें अरबों डॉलर का निवेश किया.

हाल ही में सैमसंग और एसके हाइनिक्स ने प्रत्येक के व्यक्तिगत बाजार मूल्यांकन में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर लिया है. इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, अब केवल दो दक्षिण कोरियाई चिप कंपनियों का संयुक्त मूल्य उनके देश के पूरे स्टॉक बाजार के लगभग 42 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है. भारत, एक अर्थव्यवस्था के रूप में, सेवा-आधारित और घरेलू-उपभोग वृद्धि के एक शानदार पथ को चुना है, लेकिन वर्तमान में यह इन बहु-ट्रिलियन-डॉलर के वैश्विक प्रौद्योगिकी एकाधिकारों की कमी है जो रातोंरात वैश्विक पूंजी की विशाल लहरों को पकड़ सकते हैं. वैश्विक पूंजी प्रवाह और स्थानीय वास्तविकताएं स्टॉक बाजार मूल्यांकन इस बात से प्रेरित होते हैं कि वैश्विक संस्थागत धन कल कहाँ जाना चाहता है, न कि केवल यह कि एक देश आज कैसे प्रदर्शन कर रहा है.

कच्चे तेल की कीमतों ने बिगाड़ा भारत का खेल

दक्षिण कोरिया, ताइवान के साथ, वैश्विक एआई बुनियादी ढांचा व्यापार के लिए अंतिम गंतव्य बन गया है. बेंचमार्क कोस्पी इंडेक्स में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो लगभग पूरी तरह से मेमोरी चिप सुपर-साइकिल और शेयरधारक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्रिय कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारों द्वारा संचालित है. इसके विपरीत, भारत के स्टॉक बाजार ने मैक्रोइकोनॉमिक प्रतिकूलताओं के एक जटिल सेट का सामना किया है. उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें, जो 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चढ़ गई हैं, स्वाभाविक रूप से भारत के राजकोषीय घाटे और कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव डालती हैं क्योंकि देश अपनी अधिकांश ऊर्जा का आयात करता है.

औसत से कम मानसून पूर्वानुमान और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली के बारे में चिंताओं के साथ मिलकर, भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में मामूली ठंडक देखी गई है. दो अलग-अलग यात्राओं की कहानी अंततः, दक्षिण कोरिया का स्टॉक बाजार भारत से बड़ा बनना आर्थिक उत्पादकता और बाजार एकाग्रता में एक मास्टरक्लास है. यह दिखाता है कि एक छोटी आबादी, जब अत्यधिक शिक्षित और वैश्विक तकनीकी बाधाओं पर हावी होने पर अत्यधिक केंद्रित होती है, तो वह कॉर्पोरेट मूल्य बना सकती है जो इसके जनसांख्यिकीय वजन से कहीं अधिक है.

भारत की आर्थिक कहानी कमजोर नहीं

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की आर्थिक कहानी कमजोर है. भारत घरेलू खपत, युवा प्रतिभा और दीर्घकालिक संरचनात्मक वृद्धि का एक दहाड़ता पावरहाउस बना हुआ है. यह बस इस बात को उजागर करता है कि जबकि भारत एक अरब से अधिक लोगों के लिए एक विशाल, लचीली और बहुआयामी आर्थिक नींव बनाने में व्यस्त है, दक्षिण कोरिया ने एक अत्यधिक केंद्रित, अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी मुकुट गहना बनाया है जो वर्तमान में वैश्विक मंच पर एक प्रीमियम का आदेश देता है.  अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है. 

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 03 Jun 2026 07:27 PM (IST)
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