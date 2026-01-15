Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Sony India Financial Results: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता कंपनी सोनी इंडिया की परिचालन आय वित्त वर्ष 2024-25 में 2.44 प्रतिशत बढ़कर 7,851.08 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में उसका कुल लाभ करीब छह प्रतिशत घटकर 157.03 करोड़ रुपये रहा.

क्या कहते है आंकड़े?

टोफ्लर के माध्यम से हासिल वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इसकी कुल आय (जिसमें अन्य आय भी शामिल है) 2.45 प्रतिशत बढ़कर 7,917.54 करोड़ रुपये हो गई. बाजार विशेषज्ञ कंपनी टोफ्लर व्यवसायों के वित्तीय, जोखिम एवं कॉरपोरेट जानकारी का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है.

जापान की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सोनी इंडिया ने 2023-24 में 166.99 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था और परिचालन आय 7,663.74 करोड़ रुपये रही थी.

भारत है चौथा सबसे बड़ा बाजार

भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन और जापान के बाद सोनी का चौथा सबसे बड़ा बाजार है. सोनी इंडिया का लक्ष्य अगले कुछ वर्ष में सोनी के लिए तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बनना है. सोनी इंडिया का विज्ञापन प्रचार खर्च 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में 2.61 प्रतिशत बढ़कर 183.71 करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2023-24 में यह 179.02 करोड़ रुपये था.

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का लाभ

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 71.8 प्रतिशत बढ़कर 37 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से ब्रोकिंग से इतर कारोबार में मजबूत वृद्धि के कारण कंपनी के लाभ में यह उछाल आया है.

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 21.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था.

कंपनी ने दी जानकारी

कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान कुल राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 249 करोड़ रुपये रहा. जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 204.6 करोड़ रुपये था. कंपनी ने बताया कि उसके गैर-ब्रोकिंग व्यवसायों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है.

जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ) खाता सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 1,232 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,369 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

