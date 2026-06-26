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हिंदी न्यूज़बिजनेसइस बैंक ने एफडी पर बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, जमा राशि पर मिलेगा 8.5% तक ब्याज; जानें किन्हें होगा फायदा?

इस बैंक ने एफडी पर बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, जमा राशि पर मिलेगा 8.5% तक ब्याज; जानें किन्हें होगा फायदा?

FD Interest Rates: सीनियर सिटिजन्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें पैसा डूबने का डर नहीं रहता है और रिटर्न भी मिलता रहता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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  • स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठों को एफडी पर सबसे अधिक ब्याज.
  • इक्विटास, शिवालिक 8.5% तक एफडी ब्याज वरिष्ठों हेतु.
  • 10 लाख पर ₹85,000 वार्षिक आय; टीडीएस नियम लागू.

Fixed Deposit: रिटायरमेंट के बाद वयस्क नागरिकों को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे और पेंशन के साथ-साथ हर महीने कुछ और भी आमदनी होती रहे. इस उम्र में उनकी तलाश ऐसे स्कीम्स की होती है, जिनमें पैसा डूबने का खतरा न हो और समय-समय पर तय रिटर्न भी मिलता रहे. ऐसे में फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में निवेश उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो रिटायर हो चुके या रिटायर होने की उम्र के करीब पहुंच चुके लोगों के लिए एक अतिरिक्त और स्थिर कमाई का जरिया है. अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन-कौन से बैंक FD पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं?

इंटरेस्ट के मामले में SFB आगे

Paisabazaar.co के मुताबिक,  सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले सेगमेंट में SFB का दबदबा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बैंक (PSB) तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरें दे रहे हैं. जून 2026 के ताजा अपडेट के मुताबिक, Shivalik Small Finance Bank और Equitas Small Finance Bank कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए सीनियर सिटिजन्स के लिए FD पर 8.5% तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं. 

अधिक ब्याज देने वाले कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंकों की लिस्ट 

  • इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तीन साल और एक दिन की 'मैक्सिमा FD' पर 8.5% तक का सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है. 
  • शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 23 महीने से 27 महीने के समय के लिए 8.5% का ब्याज दे रहा है. 
  • जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दो साल से ज्यादा और तीन साल तक की जमा राशि पर 8.3% का ब्याज दे रहा है.
  • सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल तक की अवधि के लिए जमा राशि पर 8.25% तक का ब्याज दे रहा है. 
  • उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल तक की अवधि के लिए जमा राशि पर 8.30% तक ब्याज दे रहा है. 
  • उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल तक समय के लिए जमा राशि पर 8.25% तक ब्याज दे रहा है. 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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Fixed Deposit FD Interest Rates
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