Smallcap Stock: स्मॉल कैप कंपनी RRP Semiconductors Ltd गजब का परफॉर्मेंस कर रही है. महज एक साल में इसमें 13,000 परसेंट तक का उछाल आया है. हालांकि, इसकी वजह एक अफवाह है, जिससे इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है. बताया जा रहा है कि दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आरआरपी सेमीकंडक्टर्स में निवेश कर रखा है.

कंपनी ने बताई सच्चाई

मंगलवार को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया, ''हमें लगता है कि इसी वजह से पिछले 10 महीनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है—10 से 9,000 तक. तेंदुलकर ने कभी भी कंपनी के किसी शेयर की खरीदारी नहीं की है। वह कंपनी के शेयरहोल्डर नहीं हैं." आरआरपी सेमीकंडक्टर्स ने आगे कहा कि सचिन तेंदुलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड के सदस्यों से जुड़े नहीं हैं और न ही बोर्ड का हिस्सा हैं, न ही वह किसी सलाहकार की भूमिका में हैं. वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी नहीं हैं.''

एक यह भी उड़ी अफवाह

BSE वेबसाइट के मुताबिक, 30 जून 2025 तक कंपनी में प्रमोटरों की 1.28 परसेंट की हिस्सेदारी थी, जबकि शेष 98.72 परसेंट हिस्सेदारी आम निवेशकों की थी. इसके अलावा, आरआरपी सेमीकंडक्टर्स ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे किसी भी प्रकार के प्लांट के लिए महाराष्ट्र सरकार से 100 एकड़ जमीन नहीं मिली है. एक ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कि कंपनी ने महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर फेसिलिटी के लिए 5000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से 100 एकड़ की जमीन दी जा रही है.

कंपनी के शेयरों का परफॉर्मेंस

मंगलवार को, बीएसई पर आरआरपी सेमीकंडक्टर्स के शेयर 2 परसेंट चढ़कर 8,584.75 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स 0.36 परसेंट की गिरावट के साथ 82,029.98 अंक पर बंद हुआ.

