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हिंदी न्यूज़बिजनेस15 घंटे की उड़ान और खाने को कुछ नहीं, अब ग्राहक को 50000 देगी ये एयरलाइन

15 घंटे की उड़ान और खाने को कुछ नहीं, अब ग्राहक को 50000 देगी ये एयरलाइन

एक एयरलाइंस को 15 घंटे की फ्लाइट में यात्री और उसके परिवार को खाना ना देना इतना भारी पड़ गया. जिसके चलते अब एयरलाइंस को करीब 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. जानें क्या है पूरा मामला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Oct 2026 11:16 PM (IST)
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जब भी कोई यात्री लंबी दूरी का सफर तय करता है, तो उसे मील (भोजन) की जरूरत तो होती ही है. लेकिन क्या हो जब 15 घंटे की फ्लाइट में यात्री और उसके परिवार को भूखा रखा जाए? ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है. जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस ने दिल्ली की मेलबर्न तक करीब 15 घंटे की उड़ान के दौरान यात्री और उसके परिवार को पर्याप्त खाना नहीं दिया.

जिसकी शिकायत यात्री ने पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की, तो आयोग ने मामले में एयरलाइंस की सेवा में लापरवाही का दोषी माना. जिसके बाद एयरलाइंस पर मानसिक परेशानी और शिकायत के लिए हुए खर्च के बदले 50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल जसप्रीत सिंह की पत्नी, सास और 11 महीने की बेटी के साथ 4 मार्च 2020 को सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली से मेलबर्न गए थे. जसप्रीत सिंह का आरोप था कि 15 घंटे की यात्रा के दौरान एयरलाइन के कर्मचारियों ने उनके परिवार को पर्याप्त खाना नहीं दिया. उनकी छोटी बच्ची के लिए दूध भी उपलब्ध नहीं कराया गया.

इसके बाद जसप्रीत ने एयरलाइन को ईमेल करके शिकायत की. शुरुआत में एयरलाइन ने मामले की जांच करने की बात कही, लेकिन बाद में जवाब दिया कि परिवार की ओर से शाकाहारी या विशेष भोजन की मांग नहीं की गई थी. एयरलाइन ने उन्हें अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क करने की सलाह दी.

जिला आयोग में आया मामला
पहले मामले की शिकायत एयरलाइंस से की गई, जब वहां से संतोषजनक समाधान नहीं मिला, तब जसप्रीत सिंह ने रूपनगर के जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने टिकट के 1.25 लाख रुपये वापस करने और 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की. जनवरी 2023 में जिला आयोग ने एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट को टिकट का पैसा 7% सालाना ब्याज के साथ लौटाने, 25,000 रुपये मुआवजा देने और 11,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में चुकाने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ सिंगापुर एयरलाइंस ने राज्य आयोग में अपील की.

एयरलाइन ने पेश की सफाई
सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि यात्रियों ने पहले से किसी विशेष भोजन की मांग नहीं की थी और उन्हें एयरलाइन के नियमित मेन्यू के अनुसार खाना दिया गया था. हालांकि राज्य आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने कहा कि विशेष भोजन की मांग नहीं किए जाने का मतलब ये नहीं है कि एयरलाइन लंबी उड़ान के दौरान यात्रियों को सामान्य खाना देने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है. आयोग ने ये भी कहा कि एयरलाइन पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे ये साबित हो सके कि परिवार को पर्याप्त भोजन दिया गया था.

बदली गई मुआवजे की रकम
एयरलाइन की पाई के बाद राज्य आयोग ने माना कि परिवार को हुई परेशानी, खासकर 11 महीने की बच्ची के साथ यात्रा करने की स्थिति, मुआवजे की हकदार थी. लेकिन आयोग ने ये भी ध्यान दिया कि परिवार अपनी यात्रा पूरी कर चुका था. ऐसे में पूरे टिकट का पैसा वापस करने का आदेश देना जरूरत से ज्यादा सख्त होगा.

इसलिए आयोग ने पहले दिए गए राहत संबंधी आदेश में बदलाव करते हुए मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए कुल 50,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके अलावा कानूनी खर्च भी देना होगा.

ये भी पढ़ें: 2030 तक भारत में मिलेंगी 35 करोड़ नई नौकरियां, खत्म होगी बेरोजगारी- रिपोर्ट

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 23 Oct 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
Consumer Forum Airlines Legal News
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