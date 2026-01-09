वैश्विक तनाव के बीच चांदी ने दिखाया रंग, 2.5 लाख प्रति किलो पर पहुंची कीमत, सोने में भी उछाल

Silver Price Jumps: वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में सुरक्षित निवेश विकल्पों की बढ़ती मांग के बीच शुक्रवार को राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी की कीमत 6,500 रुपये उछलकर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जबकि सोना 1,200 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर बंद हुआ.

वैश्विक तनाव के बीच चमकी चांदी

इससे पहले के सत्र में मुनाफावसूली के चलते चांदी की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई थी. पिछले कारोबारी दिन चांदी 12,500 रुपये यानी करीब पांच प्रतिशत टूटकर 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी. गौरतलब है कि बुधवार को चांदी ने 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था. वहीं 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी पिछली बार 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने बताया कि सोने में आई तेजी का मुख्य कारण सुरक्षित निवेश की नई मांग और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में सकारात्मक पूंजी प्रवाह है. उन्होंने कहा कि बाजार ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों पर करीबी नजर बनाए हुए है. इसके अलावा, अमेरिका में शुल्क से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कारोबारी संभावित जोखिमों और उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सतर्क रुख अपना रहे हैं.

निवेशक हुए अलर्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी 76.92 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई. हालांकि, कारोबार के दौरान इसमें भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और यह 4.32 डॉलर या 5.53 प्रतिशत गिरकर 73.83 डॉलर प्रति औंस तक आ गई थी. इससे साफ है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर लगातार बना हुआ है.

