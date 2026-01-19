Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Silver Price Surge India: पिछले दो से ढाई महीनों में चांदी के भाव और सोने के भाव में लगातार वृद्धि हो रही है. अभी बाजार भाव में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 145000 हो चुके हैं. तो वहीं चांदी के भाव में बेतहासा वृद्धि हो रही है.

दीपावली के दिन 31 अक्टूबर 2025 को चांदी के भाव 1 लाख 49000 पर प्रति किलो दर्ज किए गए थे. आज 19 जनवरी सोमवार को 2,096,000 प्रति किलो चांदी के भाव दर्ज किया गया हैं. यानी ढाई महीने में दोगुना की वृद्धि हो चुकी है. चांदी के भाव में वृद्धि के साथ-साथ अब इसकी मांग भी बढ़ने लगी है.

सराफा व्यापारी ने दी जानकारी

चांदी के सिक्के और चांदी के ईंट की बिक्री जोरों पर होने लगी है. बिहार सराफा व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष और पटना के सोने-चांदी के थोक विक्रेता अशोक कुमार वर्मा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पिछले करीब एक सप्ताह से प्रतिदिन सिर्फ पटना में 100 करोड़ से अधिक की चांदी की बिक्री हो रही है.

इसमें बड़ी वजह यह है कि अब चांदी के भाव घटने के उम्मीद नहीं दिख रही है और लोग निवेश के तौर पर चांदी के सामान खरीद रहे हैं.

चांदी की कीमतों में बनी रहेगी तेजी

बड़े-बड़े पूंजीपति चांदी के ईंट की खरीदारी कर रहे हैं. इसकी बिक्री ज्यादा हो रही है. क्योंकि चांदी का एक ईंट करीब 500 ग्राम का होता है. जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये होती है. वहीं मध्यम वर्ग के लोग चांदी के सिक्के और चांदी के बने सामान ज्यादा खरीद रहे हैं. आज चांदी के 10 ग्राम सिक्के का रेट 3200 रुपए है, जो ढाई महीना पहले 1500 से 1600 रुपए थे.

अभी जिस तरह से चांदी के रेट में वृद्धि हो रही है, ऐसी संभावना है कि भाव फरवरी तक 5 लख रुपए प्रति किलो तक भी हो सकते हैं. क्योंकि प्रतिदिन चांदी के भाव बढ़ रहे हैं. कभी 5000 तो कभी 10000. कभी-कभी तो एक दिन में 20000 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो रही है. ऐसे में अब लोग निवेश के लिए चांदी की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं.

अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पहले निवेश के लिए सोने की खरीदारी लोग ज्यादा करते थे. सोने के भाव मे भी वृद्धि हुई है, परंतु पिछले 15 दिनों से इसकी कीमत स्थिर है. कीमतें एक से दो हजार ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन चांदी के भाव में अत्यधिक तेजी देखने को मिल रही है. यही वजह है कि लोग निवेश के लिए चांदी की खरीदारी करने लगे हैं.

उन्होंने बताया कि चांदी की मांग हर क्षेत्र में तेज है. सोलर लाइट बनाने में चांदी का उपयोग होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कई सामान में चांदी का उपयोग हो रहा है. ऐसे में चांदी की मांग बढ़ी है और इन सब सामानों के दाम बढ़ने की भी संभावना है.

वैश्विक स्तर पर चांदी की हाल

अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि अमेरिका ने सिल्वर और कॉपर को रेयर मेटल घोषित कर दिया है. चीन ने चांदी को बटोरना शुरू कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान में चांदी का उपयोग ज्यादा हो रहा है. अब चीन ने चांदी को एक्सपोर्ट करने पर भी बैन लगा दिया है.

साथ ही साथ ही अमेरिका ने जो 10 फीसदी टैरिफ बढ़ाई है वह भी चांदी के भाव बढ़ने का एक बड़ा कारण है. अभी चांदी का भाव में वृद्धि होगी, लेकिन अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इसको निवेश के रूप में भी देखना उचित नहीं होगा. क्योंकि भविष्य में चांदी के भाव गिरने की भी संभावना है.

