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हिंदी न्यूज़बिजनेसचांदी में 7000 से ज्यादा की गिरावट, जानें अब कितनी है 1 किलो की कीमत?

चांदी में 7000 से ज्यादा की गिरावट, जानें अब कितनी है 1 किलो की कीमत?

सोना- चांदी के दाम पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं. ऐसे में जब भी दाम कम होते हैं तो लोगों के बीच खुशी नजर आने लगती है. अब हाल ही में चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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सोना और चांदी की कीमतों में हर रोज बदलाव होते रहते हैं. पिछले कुछ सालों में तो सोना और चांदी की कीमतों ने जो आसमान छुए हैं वो देखते ही बन रहे हैं. ऐसे में जब दोनों में से कोई भी धातु थोड़ी- बहुत भी गिरावट दर्ज करती हैं तो उसको जानकर ग्राहक काफी खुश हो जाते हैं. इसी बीच अब सोमवार यानी 28 सितंबर को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेज (MCX) पर चांदी की कीमत में 7 हजार रुपये से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. जिसके बाद चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये के स्तर से भी नीचे गिर गई है.

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कितनी है 1 किलो चांदी की कीमत?
28 सितंबर 2026, सोमवार को दोपहर करीब 12 बजकर 36 मिनट पर MCX पर दिसंबर का सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 2,27,494 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था. ये पिछले क्लोजिंग भाव 2,34,696 रुपये से 7,202 रुपये या 3.07% कम था. यानी इस समय एक किलो चांदी की कीमत 2,27,494 रुपये है.

क्या है भारी गिरावट की वजह?
घरोलू बाजार में चांदी की कीमतों में आई गिरावट की मुख्य वजह कीमती धातुओं में बड़े पैमाने पर बिकवाली है. तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. खाने- पीने के सामान समेत कई चीजों के दाम लगतार बढ़ रहे हैं. तो वहीं US फेडरल रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में आने वाले समय में बढ़ोतरी की बात कही है. 

ऐसे में ब्याज दरों के ज्यादा होने और ट्रेजरी यील्ड का दवाब कीमती धातुओं पर पड़ता है क्योंकि इनसे कोई ब्याज नहीं मिलता है. मजबूत US डॉलर की वजह से दूसरी करेंसी रखने वाले खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाली धातुएं महंगी हो जाती हैं. इसी वजह से चांदी की कीमतों में हाल- फिलहाल में गिरावट दर्ज की जा रही है. अब आने वाले समय में ये कीमतें और बढ़ेंगी या घटने की उम्मीद है, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 28 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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