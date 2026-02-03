Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Silver Gold Rate Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 3 फरवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,44,700 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,41,669 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

3 फरवरी की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,46,514 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 5,000 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,49,518 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,53,409 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 17,000 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,57,480 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,900 रुपए

22 कैरेट - 1,39,250 रुपए

18 कैरेट - 1,13,960 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,750 रुपए

22 कैरेट - 1,39,100 रुपए

18 कैरेट - 1,13,810 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,060 रुपए

22 कैरेट - 1,40,300 रुपए

18 कैरेट - 1,20,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,750 रुपए

22 कैरेट - 1,39,100 रुपए

18 कैरेट - 1,13,810 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,800 रुपए

22 कैरेट - 1,39,150 रुपए

18 कैरेट - 1,13,860 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,900 रुपए

22 कैरेट - 1,39,250 रुपए

18 कैरेट - 1,13,960 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,800 रुपए

22 कैरेट - 1,39,150 रुपए

18 कैरेट - 1,13,860 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,51,750 रुपए

22 कैरेट - 1,39,100 रुपए

18 कैरेट - 1,13,810 रुपए

सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है. पिछले कुछ दिनों से तो इनमें जबरदस्त तेजी-गिरावट देखने को मिल रही है. अगर आप खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए.

