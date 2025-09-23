अरबपतियों की लिस्ट में एक और भारतीय, सिर्फ 4 महीने में 83% चढ़ा 90 रुपये वाला शेयर, बना दिए 8,724 करोड़
Belrise Promoter Joins Billionaire Club: श्रीकांत बडवे के पास कंपनी के 59.56% शेयर हैं. यानी उनके पास करीब 53 करोड़ शेयर हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 9,550 करोड़ रुपये है.
Shrikant Badve In Billionaires Club: बेलराइज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत बडवे अब अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. कंपनी के शेयर में लिस्टिंग के बाद जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. 28 मई के बाद से बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 83% की तेजी आई है. 90 रुपये पर लिस्टिंग होने वाला यह शेयर अब 166 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
बडवे की हिस्सेदारी और संपत्ति
श्रीकांत बडवे के पास कंपनी के 59.56% शेयर हैं. यानी उनके पास करीब 53 करोड़ शेयर हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 9,550 करोड़ रुपये है. वे कंपनी के एमडी होने के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार के आर्थिक मामलों के सलाहकार भी हैं. इसके अलावा, बडवे मैग्नेटिक महाराष्ट्र और मेक इन इंडिया के ब्रांड एंबैस्डर भी रहे हैं और इस भूमिका में उन्होंने सचिन तेंडुलकर और माधुरी दीक्षित के साथ काम किया है.
श्रीकांत बडवे ने साल 1998 में सिर्फ 3 कर्मचारियों के साथ बेलराइज की स्थापना की थी. आज कंपनी में 8000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और यह एक जाना-माना ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन चुका है. देशभर में बेलराइज की 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, फोर-व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पार्ट्स बनाते हैं. कंपनी का सालाना रेवेन्यू 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
किन प्रोडक्ट्स में है कंपनी की पकड़?
बेलराइज सुरक्षा के लिहाज से अहम कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे: मेटल चेसिस, पॉलिमर कंपोनेंट्स, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट कंपोनेंट्स. भारत के टू-व्हीलर मेटल कंपोनेंट सेगमेंट में बेलराइज की 24% हिस्सेदारी है.
मंगलवार को बेलराइज का शेयर 6.9% उछलकर बीएसई पर 164.60 रुपये तक पहुंच गया. इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 14,300 करोड़ रुपये हो गया. मौजूदा मार्केट कीमत के हिसाब से श्रीकांत बडवे की 59.56% हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 8,724 करोड़ रुपये है. यानी भारत के अरबपतियों की लिस्ट में अब श्रीकांत बडवे का नाम भी जुड़ गया है.
