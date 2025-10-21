हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस4 नवंबर से खुल रहा है Shreeji Shipping Global का IPO, जानें कब तक मिलेगा निवेश का मौका?

4 नवंबर से खुल रहा है Shreeji Shipping Global का IPO, जानें कब तक मिलेगा निवेश का मौका?

Shreeji Global FMCG IPO: आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 120-125 रुपये के बीच तय किया गया है. आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है. इश्यू पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी शेयरों का है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Oct 2025 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

Shreeji Global FMCG IPO: प्राइमरी मार्केट एक बार फिर से गुलजार होने वाला है. LG और टाटा कैपिटल के बाद अब एक और कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है. इसके लिए मंगलवार, 4 नवंबर से शुक्रवार, 7 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर के लिए 120-125 रुपये के बीच तय किया गया है.

कितना है लॉट साइज? 

आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है. हालांकि, रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट पर दांव लगाना होगा इसलिए इंवेस्टमेंट वैल्यू 2.50 लाख रुपये है. एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 3 नवंबर के लिए खुलेगा. इस दौरान कंपनी का लक्ष्य एंकर निवेशकों से 14.53 करोड़ रुपये जुटाने का है. Shreeji Global FMCG एक बुक-बिल्ट आईपीओ है, जिसकी वैल्यू 85.00 करोड़ रुपये है. यह इश्यू पूरी तरह से 68 लाख फ्रेश इक्विटी शेयरों का है. शेयर अलॉट 10 नवंबर, 2025 तक किए जा सकते हैं और NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग 12 नवंबर, 2025 को निर्धारित है. 

इन कामों में लगाए जाएंगे पैसे

कंपनी का मकसद आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, प्रॉसेसिंग कैपेसिटी को मजबूत करने, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को लागू करने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में खरीद, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी मजबूत बनाने में किया जाएगा. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि आईपीओ में रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट के लिए बोली लगानी होगी. HNI निवेशकों को कम से कम 3 लॉट (3,000 शेयर) के लिए आवेदन करना होगा, जिनकी कुल कीमत 3,75,000 होगी. 

Interactive Financial Services Limited इस इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि MUFG Intime India Private Limited रजिस्ट्रार है.  Svcm Securities Private Limited और B.N. Rathi Securities Limited इस इश्यू के लिए मार्केट मेकर हैं.

कितना है GMP?

बाजार सूत्रों के मुताबिक, अनलिस्टेड मार्केट में Shreeji Shipping Global का GMP फिलहाल जीरो है, जिसका मतलब था कि शेयर अपने इश्यू प्राइस से 125 रुपये पर कारोबार कर रहा है. इन्वेस्टरगेन डॉट कॉम के अनुसार, ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है. हालांकि, आने वाले दिनों में जीएमपी में हलचल देखने को मिल सकती है. 

क्या करती है कंपनी?

 श्रीजी शिपिंग ग्लोबल एक इंटीग्रेटेड शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी नींव 1995 में रखी गई. कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में आटा, दालें, अनाज, बीज, साबुत और पिसे हुए मसाले जैसी खाने-पीने की और भी कई चीजें शामिल हैं. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 'शेठजी' के नाम से बेचती है. इसके उत्पादों में चना, जीरा, धनिया, तिल, मूंगफली, कलौंजी, सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी शामिल हैं.

इसके अलावा, कुछ अन्य कृषि उत्पाद भी आयात किए जाते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात से मेडागास्कर लौंग और धनिया के बीज, श्रीलंका से सूखा नारियल, वियतनाम से स्टार ऐनीज, सिगार कैसिया, टूटा हुआ कैसिया, स्प्लिट कैसिया और सिंगापुर से पिसा हुआ गेहूं (Non-GMO, Crop 2023). फिर इनकी प्रॉसेसिंग का काम कंपनी अपनी यूनिट में करती है. इसके बाद प्रोडक्ट्स बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे कारोबारियों को बेचे जाते हैं, जो 20 ग्राम से लेकर 40 किलोग्राम तक के पैकेज साइज में उपलब्ध हैं. राजकोट और मोरबी में इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉसेसिंग यूनिट है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 21 Oct 2025 06:56 AM (IST)
