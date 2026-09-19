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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI नहीं तो कार्ड पर 2% चार्ज लगा सकता है दुकानदार? RBI ने बताया

UPI नहीं तो कार्ड पर 2% चार्ज लगा सकता है दुकानदार? RBI ने बताया

अगर आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं और उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो क्या दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग सकता है या नहीं. क्या कहते हैं RBI के नियम जान लीजिए.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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  • अतिरिक्त चार्ज मांगने पर ग्राहक सीधे शिकायत दर्ज करें।

यूपीआई पेमेंट पर चार्ज को लेकर बवाल जारी है. व्यापारी वर्ग इसका खूब विरोध कर रहे हैं. व्यापारियों ने साफ कहा है कि हम 15 अक्टूबर के बाद 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे. इस बीच अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि अगर यूपीआई से पेमेंट नहीं होगा तो लोग या तो कैश देंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे. 

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को लेकर पहले ही व्यापारी ग्राहकों से 2% के हिसाब से चार्ज वसूलते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या 2% चार्ज को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कोई नियम बनाया है. जानिए आरबीआई का इसपर क्या कहना है.

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RBI ने क्या बताया?

RBI ने स्पष्ट किया है कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर ऐसे चार्ज को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में अगर कोई दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो उसका भुगतान न करें और साथ ही दुकानदार एक्स्ट्रा चार्ज किस लिए ले रहा है, इस बारे में जरूर पूछे. 

शिकायत कर सकते हैं आप

अगर दुकानदार आपके पीछे पड़ता है और बार-बार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए कहता है तो ऐसे में आप सीधा शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप संबंधित बैंक या फिर कार्ड जारी करने वाली संस्थान से भी शिकायत कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो आप सीधे RBI के शिकायत पोर्टल की मदद से भी मामला दर्ज करवा सकते हैं. इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कि अगर कोई दुकानदार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो आप बिल्कुल भी पैसे न दें. 

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कैसे करें शिकायत?

सबसे पहले तो आप संबंधित बैंक के पास शिकायत करें और अगर आपकी समस्या का वहां पर कोई समाधान नहीं होता है तो आप सीधे RBI के CMS( Complaint Management System) पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं.

  • शिकायत करने के लिए सबसे पहले आप RBI के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर जाएं.
  • इसके बाद आपको यहां पर File a Complaint का ऑप्शन मिलेगा.
  • फिर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, उन सभी जानकारियों को भरें.
  • अब आपको संबंधित बैंक का नाम चुनना होगा.
  • इसके बाद शिकायत की कैटेगरी में Violation of Rules/ Merchant Practices का ऑप्शन चुनें.
  • फिर दुकानदार का नाम क्या है और एड्रेस भरकर शिकायत सबमिट कर दें.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Business News Credit Cards RBI
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