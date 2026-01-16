नहीं हटनी चाहिए नजर! आज इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल, देखें लिस्ट कहीं मुनाफे से चूक न जाएं आप

Stocks to watch today: आज शुक्रवार, 16 जनवरी को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है. इस दौरान भारतीय शेयर बाजार के सावधानी बरतते हुए खुलने की उम्मीद जताई जा रही है. बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स में तेज गिरावट और गुरुवार को कई कंपनियों के तिमाही नतीजे के बाद व एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों के चलते निवेशक आज अधिक सतर्क नजर आ सकते हैं.

बुधवार को निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों लाल निशान में बंद हुए. एक तरफ निफ्टी 50 66.70 अंक या 0.26 परसेंट लुढ़ककर 25,665.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 244.98 अंक या 0.29 परसेंट गिरकर 83,382.71 पर बंद हुआ. कुल मिलाकर बुधवार और गुरुवार के माहौल का असर आज कुछ स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है.

Infosys

इंफोसिस के शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि इस आईटी कंपनी ने 14 जनवरी को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 2.2 परसेंट बढ़कर 45479 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 9.6 परसेंट घटकर 6654 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले तिमाही में यह 7364 करोड़ रुपये था.

कंपनी का कहना है कि नए लेबर कोड के लागू होने के बाद ग्रैच्युटी और लीव लाइबिलिटी में भारी एडजस्टमेंट के चलते (exceptional charge) विशेष खर्च बढ़ा है, जिससे मुनाफे में कमी आई है.

L&T Technology Services

L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयर पर भी आज निवेशकों की नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि बीते गुरुवार को कारोबारी साल 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) के लिए जारी नतीजे में कंपनी का नेट प्रॉफिट 303 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 329 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.9 परसेंट कम है. इसके भी मुनाफे पर भी 35.4 करोड़ रुपये के वन-टाइम लेबर कोड लागू करने का असर पड़ा.

Jio Financial Services

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की कीमत शुक्रवार को फोकस में रहेगी क्योंकि दिसंबर तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का नेट प्रॉफिट 26 परसेंट उछलकर 6861 करोड़ हो गया, जबकि 19.4 परसेंट चढ़कर 33074 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान जियो के ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर 48.2 करोड़ हो गई.

Waaree Renewables

वारी रिन्यूएबल एनर्जीज के शेयर भी आज निवेशकों के फोकस में रहेंगे इसे टर्नकी बेसिस पर 25MWac/35MWp सोलर प्रोजेक्ट के लिए 102.75 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. प्रोजेक्ट 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है.

NTPC

पावर सेक्टर की सरकारी कंपनी NTPC ने गुरुवार को कहा कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान में अपने 500 MW भादला सोलर प्रोजेक्ट से 13 जनवरी से 300 MW बिजली की कमर्शियल सप्लाई शुरू कर दी है. इस खबर का आज इसके शेयरों पर असर दिख सकता है.

Groww

शेयर भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी ने यह भी कहा कि US-बेस्ड एसेट मैनेजर स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, Groww एसेट मैनेजमेंट में USD 65 मिलियन (580 करोड़ रुपये) में 23 परसेंट हिस्सेदारी खरीदेगी.

HDFC Life

गुरुवार को कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद शुक्रवार को HDFC लाइफ के शेयर भी फोकस में रहेंगे. कंपनी का प्रीमियम इक्विवेलेंट सालाना आधार पर 11 परसेंट बढ़कर 3,974 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, नए बिजनेस की वैल्यू सालाना आधार पर 3 परसेंट चढ़कर 930 करोड़ रुपये हो गई. Q3 FY26 HDFC Life का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 418.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 421.3 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग स्थिर है.

