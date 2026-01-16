हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनहीं हटनी चाहिए नजर! आज इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल, देखें लिस्ट कहीं मुनाफे से चूक न जाएं आप

नहीं हटनी चाहिए नजर! आज इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल, देखें लिस्ट कहीं मुनाफे से चूक न जाएं आप

Stocks to watch today: आज इंफोसिस से लेकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर फोकस में रहने वाले हैं.शुक्रवार को बाजार की उम्मीदों के बीच कुछ स्टॉक्स में हलचल दिख सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 16 Jan 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: आज शुक्रवार, 16 जनवरी को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है. इस दौरान भारतीय शेयर बाजार के सावधानी बरतते हुए खुलने की उम्मीद जताई जा रही है. बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स में तेज गिरावट और गुरुवार को कई कंपनियों के तिमाही नतीजे के बाद व एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों के चलते निवेशक आज अधिक सतर्क नजर आ सकते हैं.

बुधवार को निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों लाल निशान में बंद हुए. एक तरफ निफ्टी 50 66.70 अंक या 0.26 परसेंट लुढ़ककर 25,665.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 244.98 अंक या 0.29 परसेंट गिरकर 83,382.71 पर बंद  हुआ. कुल मिलाकर बुधवार और गुरुवार के माहौल का असर आज कुछ स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है. 

Infosys

इंफोसिस के शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि इस आईटी कंपनी ने 14 जनवरी को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 2.2 परसेंट बढ़कर 45479 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 9.6 परसेंट घटकर  6654 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले तिमाही में यह 7364 करोड़ रुपये था.

कंपनी का कहना है कि नए लेबर कोड के लागू होने के बाद ग्रैच्युटी और लीव लाइबिलिटी में भारी एडजस्टमेंट के चलते  (exceptional charge) विशेष खर्च बढ़ा है, जिससे मुनाफे में कमी आई है.

L&T Technology Services

L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयर पर भी आज निवेशकों की नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि बीते गुरुवार को कारोबारी साल 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) के लिए जारी नतीजे में  कंपनी का नेट प्रॉफिट 303 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 329 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.9 परसेंट कम है. इसके भी मुनाफे पर भी 35.4 करोड़ रुपये के वन-टाइम लेबर कोड लागू करने का असर पड़ा.

Jio Financial Services

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की कीमत शुक्रवार को फोकस में रहेगी क्योंकि दिसंबर तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का नेट प्रॉफिट 26 परसेंट उछलकर 6861 करोड़ हो गया, जबकि 19.4 परसेंट चढ़कर 33074 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान जियो के ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर  48.2 करोड़ हो गई.  

Waaree Renewables

वारी रिन्यूएबल एनर्जीज के शेयर भी आज निवेशकों के फोकस में रहेंगे इसे टर्नकी बेसिस पर 25MWac/35MWp सोलर प्रोजेक्ट के लिए 102.75 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. प्रोजेक्ट 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है. 

NTPC

पावर सेक्टर की सरकारी कंपनी NTPC ने गुरुवार को कहा कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान में अपने 500 MW भादला सोलर प्रोजेक्ट से 13 जनवरी से 300 MW बिजली की कमर्शियल सप्लाई शुरू कर दी है. इस खबर का आज इसके शेयरों पर असर दिख सकता है.

Groww

शेयर भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी ने यह भी कहा कि US-बेस्ड एसेट मैनेजर स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, Groww एसेट मैनेजमेंट में USD 65 मिलियन (580 करोड़ रुपये) में 23 परसेंट हिस्सेदारी खरीदेगी.

HDFC Life

गुरुवार को कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद शुक्रवार को HDFC लाइफ के शेयर भी फोकस में रहेंगे. कंपनी का प्रीमियम इक्विवेलेंट सालाना आधार पर 11 परसेंट बढ़कर 3,974 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, नए बिजनेस की वैल्यू सालाना आधार पर 3 परसेंट चढ़कर 930 करोड़ रुपये हो गई. Q3 FY26  HDFC Life का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 418.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 421.3 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग स्थिर है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

कर लें पूरी तैयार... बोनस-डिविडेंड के ऐलान से शुक्रवार को इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, जानें डिटेल 

Published at : 16 Jan 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Infosys L&T Jio Financial Services Shares Stocks To Watch Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 7: 400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 7: 400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ी खबर, जानिए क्या हुआ
टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ी खबर, जानिए क्या हुआ
एग्रीकल्चर
घर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां
घर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां
जनरल नॉलेज
Alcohol Breath Smell: शराब पीने के बाद क्यों आती है मुंह से बदबू, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
शराब पीने के बाद क्यों आती है मुंह से बदबू, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
दिल को बचाना है तो आज ही छोड़ दें ये 4 आदतें, हार्ट एक्‍सपर्ट ने बताया सेहत का सच
दिल को बचाना है तो आज ही छोड़ दें ये 4 आदतें, हार्ट एक्‍सपर्ट ने बताया सेहत का सच
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget