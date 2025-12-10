लगातार तीसरे दिन भी गिरा शेयर बाजार! निवेशकों के डूबे 1.09 लाख करोड़, जानें गिरावट की वजह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसलगातार तीसरे दिन भी गिरा शेयर बाजार! निवेशकों के डूबे 1.09 लाख करोड़, जानें गिरावट की वजह

भारतीय शेयर मार्केट में दो दिनों से जारी गिरावट बुधवार को भी कायम रही. 10 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. जानें क्यों हो रही है यह गिरावट....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Share Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में दो दिनों से जारी गिरावट बुधवार को भी कायम रही. 10 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. हालांकि, शुरुआती कारोबार में दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे.

लेकिन दोपहर तक आते-आते बाजार ने अपनी बढ़त खो दी और लाल निशान पर कारोबार करने लगी. बाजार बंद होने पर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 275.01 अंक या 0.32 फीसदी गिरावट के साथ 84,391.27 तो वहीं एनएसई निफ्टी 50 81.65 अंक या 0.32 फीसदी फिसलकर 25,758.00 के लेवल पर ट्रेड करते हुए बंद हुए.

बाजार में गिरावट की वजह

निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों को लेकर सतर्क रूख अपना रहे हैं. फेड मीटिंग के नतीजे आज देर शाम तक आ सकते है. साथ ही विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक बाजारों के कमजोर रुझान के कारण शेयर मार्केट लाल हो गया.   

निवेशकों के डूबे 1.09 लाख करोड़

बाजार में जारी इस गिरावट से निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा हैं. बुधवार को बीएसई की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पिछले कारोबारी दिन की तुलना में करीब 1.09 लाख करोड़ रुपये गिर गया. जिसका सीधा मतलब है कि, निवेशकों को 1.09 लाख करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी.

साथ ही बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1 प्रतिशत तक टूट गया. वहीं, स्मॉलकैप इंडेक्स की बात करें तो, इसमें  0.58 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स शेयरों का हाल सबसे बुरा रहा है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 10 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Embed widget