Share Market Today: आज 27 मई 2026 को शेयर बाजार की शुरुआत ज्यादा दमदार नहीं रही. सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त और गिरावट के बीच झूलते नजर आए. पूरे बाजार में ऐसा माहौल दिखा जैसे निवेशक अभी बड़े दांव लगाने से बच रहे हों.

पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती तेल कीमतें, ग्लोबल तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार का मूड कमजोर कर रखा है. यही वजह है कि आज भी बाजार पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाया.

कैसी रही बाजार की शुरुआत?

सुबह शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 75,300 के आसपास ट्रेड करता दिखा, जबकि NSE Nifty भी 23,700 के करीब सपाट कारोबार करता नजर आया. हालांकि शुरुआत में कुछ खरीदारी जरूर दिखी, लेकिन बाजार में ज्यादा देर तक तेजी टिक नहीं पाई. थोड़ी बढ़त आते ही निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी.

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ग्लोबल संकेतों का असर

एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया. अमेरिका-ईरान तनाव अभी भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार जब तक अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य नहीं होते, तब तक भारतीय बाजार में भी अस्थिरता बनी रह सकती है.

IT शेयरों ने दिया थोड़ा सहारा

आज IT सेक्टर के शेयरों में हल्की मजबूती देखने को मिली. कमजोर रुपये की वजह से IT कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ी है. कुछ बड़ी IT कंपनियों में खरीदारी की वजह से बाजार को थोड़ा सहारा मिला. वहीं बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में दबाव दिखाई दिया. बढ़ती तेल कीमतों का असर ऑटो कंपनियों पर पड़ सकता है, इसलिए निवेशक फिलहाल सतर्क बने हुए हैं.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में FIIs ने लगातार बिकवाली की है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है. यही वजह है कि बाजार में छोटी तेजी भी ज्यादा देर टिक नहीं पा रही. निवेशक फिलहाल सुरक्षित निवेश की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

Coal India और Marico के शेयर की चर्चा

आज के कारोबार में Coal India, Marico और कुछ एनर्जी सेक्टर के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रही. तेल और ऊर्जा सेक्टर में लगातार हलचल बनी हुई है, इसलिए इन शेयरों में भी गतिविधि बढ़ी हुई दिखाई दी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय बाजार में बहुत ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए. रोजाना ग्लोबल खबरों का असर बाजार पर दिखाई दे रहा है. ऐसे में जल्दबाजी में निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. अगर कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है, तो मजबूत कंपनियों पर ध्यान देना बेहतर माना जा रहा है.

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आगे कैसी रह सकती है चाल?

बाजार की आगे की दिशा काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय हालात पर निर्भर करेगी. खासकर तेल कीमतें, डॉलर की चाल और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां अगले कुछ दिनों में बाजार का मूड तय करेंगी. फिलहाल शेयर बाजार में सबसे ज्यादा दिख रही चीज है सावधानी. निवेशक अभी इंतजार के मूड में नजर आ रहे हैं और बाजार पूरी तरह कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहा.