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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market: 25 साल में बाजार का सबसे बुरा हाल, लगातार 8 हफ्ते तक गिरा

Share Market: 25 साल में बाजार का सबसे बुरा हाल, लगातार 8 हफ्ते तक गिरा

भारतीय शेयर बाजार लगातार आठवें हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ है. जानें 25 साल में बाजार की सबसे लंबी गिरावट की क्या वजह है और सेंसेक्स-निफ्टी कितने टूटे हैं. साथ ही समझें कि किसने मोर्चा संभाला हुआ है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Oct 2026 09:53 AM (IST)
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भारतीय शेयर बाजार के लिए अक्टूबर की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही है. सेंसेक्स और निफ्टी लगातार आठवें हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुए हैं. खास बात ये है कि ये करीब 25 साल में बाजार की सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है. गुरुवार यानी 1 अक्टूबर को भी दोनों प्रमुख इंडेक्स करीब 1 फीसदी टूट गए. 

इस गिरावट का असर निवेशकों की कमाई पर भी पड़ा है. गुरुवार को कारोबार के दौरान करीब एक घंटे में ही निवेशकों की संपत्ति में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई थी. हालांकि बाद में बाजार ने कुछ नुकसान की भरपाई की. 

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सेंसेक्स और निफ्टी कितने गिरे?
कल, गुरुवार को सेंसेक्स 570.59 अंक यानी 0.8 फीसदी गिरकर 71,909.70 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें 198.50 अंक यानी 0.88 फीसदी की गिरावट आई और ये 22,421.95 पर बंद हुआ. 

सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब 3.1 फीसदी और सेंसेक्स करीब 2.7 फीसदी टूटा है. वहीं आठ हफ्तों में निफ्टी की गिरावट करीब 8.7 फीसदी और सेंसेक्स की करीब 8.4 फीसदी रही है. 

25 साल में पहली बार इतना लंबा गिरावट का दौर
बाजार की मौजूदा गिरावट इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स लगातार आठ हफ्तों से लाल निशान में हैं. निफ्टी की ये सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है और 2001 के बाद पहली बार इतनी लंबी गिरावट देखने को मिली है. निवेशकों के लिए ये सिर्फ एक-दो दिन की गिरावट नहीं है, बल्कि करीब दो महीने से बाजार पर दबाव बना हुआ है.

शेयर बाजार क्यों गिर रहा है?

1.विदेशी निवेशकों की बिकवाली
विदेशी निवेशक यानी FII भारतीय शेयरों से लगातार पैसा निकाल रहे हैं. 30 सितंबर को विदेशी निवेशकों ने करीब 10,148 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. सितंबर में उनका कुल आउटफ्लो करीब 44,013 करोड़ रुपए रहा. जब विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर शेयर बेचते हैं तो बाजार पर सीधा दबाव पड़ता है.

2.कच्चा तेल 100 डॉलर पर
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी भारतीय बाजार के लिए चिंता बढ़ा रही है. ब्रेंट क्रूड करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए महंगा तेल देश के आयात बिल, महंगाई और रुपए पर दबाव बढ़ा सकता है. 

3.अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ी
अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी करीब 5.3 फीसदी तक पहुंच गई है, जो 2002 के बाद के ऊंचे स्तरों में है. जब अमेरिका जैसे बाजार में बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है तो विदेशी निवेशकों के लिए उभरते बाजारों में पैसा लगाना कम हो सकता है. 

4.रुपया दबाव में
विदेशी पूंजी की निकासी और महंगे तेल के बीच रुपए पर भी दबाव बना हुआ है. 1 अक्टूबर को रुपया करीब 96.32 प्रति डॉलर तक कमजोर हुआ, जो करीब दो महीने का निचला स्तर था. कमजोर रुपया भारत के लिए कच्चे तेल जैसे आयात को महंगा कर सकता है.

5.ऑटो शेयरों ने बढ़ाई गिरावट
गुरुवार को ऑटो शेयरों में भी तेज गिरावट देखने को मिली है. सितंबर की बिक्री के आंकड़े बाजार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहने से ऑटो कंपनियों के शेयरों पर दबाव आया है. बजाज ऑटो करीब 8 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 3 फीसदी और मारुति सुजुकी करीब 5 फीसदी तक गिर गई. महिंद्रा और मारुति के शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर तक भी पहुंचे हैं.

आठ हफ्तों की पूरी गिरावट देखें तो निफ्टी की कंपनियों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स करीब 19.5 फीसदी, मारुति करीब 18.9 फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 18.3 फीसदी नीचे हैं. 

IT शेयरों ने संभाला मोर्चा
जहां ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में रहे, वहीं IT शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया है. गुरुवार को Nifty IT करीब 2 फीसदी चढ़ा है. Mphasis, Coforge और Infosys जैसे शेयरों में करीब 4 फीसदी तक की तेजी दिखी है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Oct 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
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