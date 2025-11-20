हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Rise: शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी! सेंसेक्स 446 अंक उछला, निफ्टी 26,000 के पार

Stock Market Rise: शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी! सेंसेक्स 446 अंक उछला, निफ्टी 26,000 के पार

शेयर बाजार में 20 नवंबर को जबरदस्त रैली देखने को मिली. सेंसेक्स 446 अंक की उछाल लेते हुए 85,632 तो, वहीं निफ्टी 50 139 अंक की तेजी दर्ज करते 26,192 के लेवल पर बंद हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Nov 2025 04:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Share Market Rise: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन गुरुवार, 20 नवंबर को जबरदस्त रैली देखने को मिली. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए है.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 446.21 अंक या 0.52 फीसदी की उछाल दर्ज करते हुए 85,632.68 अंक पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50 139.50 अंक या 0.54 प्रतिशत की तेजी लेते हुए 26,192.15 के लेवल पर बंद हुआ. शेयर मार्केट में आई इस तेजी से निफ्टी पहली बार 26,000  के पार चली गई. 

बीएसई के टॉप गेनर

बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा

बीएसई के टॉप लूजर

एशियन पेंट, एचसीएल टेक, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक

निफ्टी फिन सर्विंस, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी 50 के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी आईटी के शेयर लाल निशान पर कारोबारी दिन की समाप्ति की. 

बाजार में तेजी के पीछे के कारण

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है. FIIs निवेशकों की ओर से कुल 1,580.72 करोड़ रुपए का निवेश बाजार में किया गया है. जिसका असर शेयर बाजार में देखने को मिला और दोनों ही इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की.

साथ ही वैश्विक बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों ने भी भारतीय बाजार को ताकत दी. साउथ कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 ने तीन फीसदी से ज्यादा तेजी दर्ज की. शंघाई SSE कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली. जिसके कारण शेयर बाजार में जबरदस्त रैली देखने को मिली. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 20 Nov 2025 04:07 PM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
Source: IOCL

