Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Share Market Rise: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन गुरुवार, 20 नवंबर को जबरदस्त रैली देखने को मिली. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए है.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 446.21 अंक या 0.52 फीसदी की उछाल दर्ज करते हुए 85,632.68 अंक पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50 139.50 अंक या 0.54 प्रतिशत की तेजी लेते हुए 26,192.15 के लेवल पर बंद हुआ. शेयर मार्केट में आई इस तेजी से निफ्टी पहली बार 26,000 के पार चली गई.

बीएसई के टॉप गेनर

बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा

बीएसई के टॉप लूजर

एशियन पेंट, एचसीएल टेक, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक

निफ्टी फिन सर्विंस, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी 50 के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी आईटी के शेयर लाल निशान पर कारोबारी दिन की समाप्ति की.

बाजार में तेजी के पीछे के कारण

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है. FIIs निवेशकों की ओर से कुल 1,580.72 करोड़ रुपए का निवेश बाजार में किया गया है. जिसका असर शेयर बाजार में देखने को मिला और दोनों ही इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की.

साथ ही वैश्विक बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों ने भी भारतीय बाजार को ताकत दी. साउथ कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 ने तीन फीसदी से ज्यादा तेजी दर्ज की. शंघाई SSE कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली. जिसके कारण शेयर बाजार में जबरदस्त रैली देखने को मिली.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन