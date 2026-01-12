हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
5 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक; सेंसेक्स 302 अंक उछला, निफ्टी हरे निशान पर बंद

पिछले पांच कारोबारी सत्रों में भारी गिरावट के बाद सोमवार को शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स में 302 अंक की तेजी रही, जबकि एनएसई निफ्टी 107 अंक चढ़ गया..

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Share Market Closing Today: पिछले पांच कारोबारी सत्रों में भारी गिरावट के बाद सोमवार को शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स में 302 अंक की तेजी रही, जबकि एनएसई निफ्टी 107 अंक चढ़ गया.

कारोबारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर नई उम्मीद जगने और ऊर्जा, बैंकिंग एवं धातु शेयरों में निचले स्तरों पर खरीदारी आने से बाजार को सहारा मिला. हालांकि भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने तेजी को सीमित रखा. 

बीएसई सेंसक्स और एनएसई  निफ्टी 50 हरे निशान पर हुए बंद

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स भारी उतार-चढ़ाव के बाद 301.93 अंक यानी 0.36 प्रतिशत चढ़कर 83,878.17 अंक पर बंद हुआ. सुबह के कारोबार में एक समय यह 715.17 अंक गिरकर 82,861.07 अंक तक फिसल गया था.

लेकिन बाद में यह संभला और बढ़त लेने में सफल रहा. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 106.95 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,790.25 अंक पर बंद हुआ. शुरुआती कारोबार में यह 209.9 अंक गिरकर 25,473.40 अंक तक आ गया था. 

टॉप लूजर और गेनर

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल प्रमुख रूप से लाभ में रहीं. इसके उलट, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टुब्रो और एचडीएफसी बैंक के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए. इस तरह स्थानीय शेयर बाजार पांच दिनों की गिरावट से उबरने में सफल रहा.

पिछले पांच कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में कुल 2,185.77 अंक यानी 2.54 प्रतिशत और निफ्टी में 645.25 अंक यानी 2.45 प्रतिशत की गिरावट आई थी. सोमवार को भी बाजार सुबह के सत्र में गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा था. लेकिन भारत में अमेरिका के नए राजदूत की तरफ से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए जाने से निवेशक धारणा को समर्थन मिला.

विशेषज्ञों की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, बाजार की धारणा पर वैश्विक एवं द्विपक्षीय घटनाक्रम का मिला-जुला असर देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के चलते सतर्कता हावी रही लेकिन भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रगति की खबर आने से बाजार की मनोदशा में सुधार देखा गया. व्यापक बाजार में छोटी कंपनियों का बीएसई स्मालकैप सूचकांक 0.68 प्रतिशत की गिरावट पर रहा. जबकि मझोली कंपनियों के मिडकैप सूचकांक में 0.41 प्रतिशत की गिरावट रही. 

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य देश नहीं है और दोनों पक्ष व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने ‘पैक्स सिलिका’ नामक अमेरिका-नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन के लिए भारत को आमंत्रित भी किया.   

Published at : 12 Jan 2026 06:43 PM (IST)
