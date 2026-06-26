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हिंदी न्यूज़बिजनेसStock market holiday: क्या आज मुहर्रम पर शेयर बाजार में नहीं होगी ट्रेडिंग? क्या सच में 3 दिनों तक बंद रहेगा कारोबार

Stock market holiday: क्या आज मुहर्रम पर शेयर बाजार में नहीं होगी ट्रेडिंग? क्या सच में 3 दिनों तक बंद रहेगा कारोबार

Stock Market News: शेयर बाजार में आमतौर पर शुक्रवार को छुट्टी नहीं होती है. बाजार में शेयर खरीदने या बेचने का काम जारी रहता है, लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार (BSE और NSE) पर ट्रेडिंग नहीं होगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Jun 2026 08:14 AM (IST)
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  • मुहर्रम के चलते आज भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा.
  • MCX पर कमोडिटी कारोबार शाम के सत्र में ही.
  • नेशनल कमोडिटी NCDEX आज पूरे दिन बंद रहेगा.
  • अब शेयर बाजार सोमवार, 29 जून को खुलेगा.

Share Market Holiday: आज मुहर्रम के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा इसलिए BSE और NSE एक्सचेंज पर इक्विटी, डेरिवेटिव या करेंसी सेटलमेंट से जुड़ी कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. शुक्रवार को इस छुट्टी की वजह से  निवेशकों को शनिवार और रविवार को मिलाकर 3- दिनों का लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है. बाजार अब अगले हफ्ते सोमवार (29 जून) को खुलेगा. 

कमोडिटी ट्रेडिंग का शेड्यूल

कमोडिटी कारोबारियों के लिए आज का शेड्यूल थोड़ा अलग है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में आज हाफ-डे वर्किंग है. यानी MCX सुबह के सत्र में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी. हालांकि, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरी तरह से दिन भर बंद रहेगा.

मुहर्रम क्या होता है?

मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) का पहला महीना होता है. मुहर्रम से इस्लाम में नए साल की शुरुआत होती है. इस महीने के शुरुआती 10 दिन काफी अहमियत रखते हैं. इसके 10वें दिन को 'यौम-ए-अशूरा' (आज 26 जून) कहा जाता है. इस महीने पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है, जो इराक के कर्बला में अपने 72 साथियों के साथ हक और इंसानियत के लिए शहीद हुए थे. 

कल कैसी थी मार्केट की चाल?

शेयर बाजार में कल यानी कि गुरुवार (26 जून) को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार दूसरे सेशन में तेजी दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 811.96 अंक या 1 परसेंट उछलकर 77803.18 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. हालांकि, दूसरे हाफ में IT और मेटल शेयरों में प्रॉफिट-बुकिंग के चलते इसने अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी और आखिरकार 109.25 अंक या 0.14 परसेंट की बढ़त के साथ 77100.47 पर सेटल हुआ. वहीं, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो यह गुरुवार को 34.35 अंक या 0.14 परसेंट चढ़कर 24056 पर बंद हुआ. दिन में कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 24261.60 के हाई और 24039 के लो लेवल को टच किया.

शेयर बाजार में अब अगली छुट्टियों की लिस्ट 

तारीख  दिन  त्योहार
14 सितंबर  सोमवार गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर  शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर  मंगलवार दशहरा
10 नवंबर मंगलवार दिवाली-बलिप्रतिपदा
24 नवंबर मंगलवार गुरु नानक जयंती
25 दिसंबर  शुक्रवार क्रिसमस

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 08:08 AM (IST)
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