टॉप कंपनियों की मार्केट कैप रिपोर्ट, रेस में एलएंडटी नंबर-1; 6 कंपनियों ने बाजार में जोड़े 63 हजार करोड़
बीते सप्ताह शेयर बाजार में कमाई के मोर्चे पर कुछ चुनिंदा कंपनियों ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं. इस दौरान एसबीआई ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप 2 में अपनी जगह बनाए रखी है...
Sensex Companies Market Cap Update: बीते सप्ताह शेयर बाजार में कमाई के मोर्चे पर कुछ चुनिंदा कंपनियों ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं. इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप 2 में अपनी जगह बनाए रखी है.
जबकि देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) भी बाजार मूल्य बढ़ाने वाली कंपनियों में शामिल रही. बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से छह के मार्केट कैप में पिछले सप्ताह कुल मिलाकर 63,478.46 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं, इस बारे में....
किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?
सप्ताह के दौरान बाजार मूल्य बढ़ने के मामले में सबसे ज्यादा फायदा लार्सन एंड टुब्रो और भारतीय स्टेट बैंक को हुआ. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उन कंपनियों में शामिल रहीं, जिनके मार्केट कैप में इस अवधि में बढ़ोतरी देखने को मिली.
आंकड़ों की बात करें तो, सप्ताह के दौरान लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट कैप 28,523.31 करोड़ रुपये बढ़कर 6,02,552.24 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है.
किसे हुआ नुकसान?
बाजार में हुए उतार-चढ़ाव का असर कुछ प्रमुख कंपनियों पर देखने को मिला है. जहां देश की चार दिग्गज कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 38,752.29 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई. इस दौरान भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाजार मूल्य में कमी देखने को मिली है.
कौन बने टॉप 3 ?
सप्ताह भर के कारोबार के दौरान कुछ बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में बढ़त दर्ज की गई है. इस अवधि में पहले नंबर पर लार्सन एंड टुब्रो रही. जिसका मार्केट कैप 28,523.31 करोड़ रुपये बढ़कर 6,02,552.24 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक दूसरे नंबर पर रही. एसबीआई का मार्केट कैप 16,015.12 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 11,22,581.56 करोड़ रुपये हो गई. इसके अलावा निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पर रही. इसका बाजार मूल्यांकन 9,617.56 करोड़ रुपये बढ़कर 14,03,239.48 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.
