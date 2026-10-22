सीनियर सिटीजन्स ध्यान दें, 30 लाख के निवेश पर हर तिमाही मिलेंगे 61500

60 या 62 साल की उम्र में हर व्यक्ति रिटायर होता है. उसके पास मंथली सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है. इसी के लिए होती हैं पेंशन स्कीम्स और अन्य सेविंग स्कीम्स. क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वेतन मिलना भले ही बंद हो जाता है, लेकिन घर के खर्च, मेडिकल बिल और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां तो पहले की तरह ही चलती रहती हैं. ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, जिसका नम है 'सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS)'.

यदि आप भी रिटायरमेंट के बाद अपना लंब-संब पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं और कम जोखिम में अच्छा इंटरेस्ट पाना चाहते हैं ,तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है. इस योजना पर अभी 8.2% की सालाना ब्याज दर मिल रही है.

30 लाख निवेश पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट?

यदि आप रिटायर हो चुके हैं और 30 लाख रुपये का निवेश कर हर तीन महीने में 61,500 रुपये कमा सकते हैं, तो ये स्कीम कोई बुरी नहीं है. इस स्कीम के जरिए हर महीने आपको करीब 20,500 रुपये कमाने का मौका मिलगेा. ये पेंशन के अलावा दूसरी आय होगी, जो आपके खर्चों का बोझ उठाने में आपकी मदद करेगी. हालांकि ये ब्याज आपको हर तिमाही में इकट्ठा मिलेगा.

नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के अनुसार, SCSS की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है और इसमें प्रति व्यक्ति ₹30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही के दौरान खोले गए खातों पर 8.2% की ब्याज दर लागू होती है।

5 लाख से 30 लाख निवेश पर कितना मिलेगा तिमाही ब्याज?

इस स्कीम में 5 लाख से 30 लाख रुपये के भीतर निवेश किया जा सकता है. रिटायर होने वाले व्यक्ति को मिलने वाला ब्याज, निवेश की गई रकम पर भी निर्भर करता है. फिलहाल इस स्कीम में तिमाही पर 8.2% का ब्याज मिल रहा है, ऐसे में 5 लाख रुपये निवेश करने पर मौजूदा सालाना ब्याज दर के हिसाब से 10,250 रुपये तिमाही पर मिलेंगे.

यहां देखें 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक निवेश करने पर तिमाही में और सालाना कितना ब्याज मिलेगा.

निवेश तिमाही ब्याज सालाना ब्याज 5 लाख रुपये 10,250 रुपये 41,000 रुपये 10 लाख रुपये 20,500 रुपये 82,000 रुपये 15 लाख रुपये 30,750 रुपये 1,23,000 रुपये 20 लाख रुपये 41,000 रुपये 1,64,000 रुपये 25 लाख रुपये 51,250 रुपये 2,05,000 रुपये 30 लाख रुपये 61,500 रुपये 2,46,000 रुपये

कब मिलता है ब्याज?

यदि आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये ब्याज मैच्योरिटी के बाद एक साथ मिलेगा, तो ऐसा बिलकुल नहीं है. क्योंकि SCSS में ब्याज का भुगतान अपने आप कर दिया जाता है. ये भुगतान अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले वर्किंग डे पर कर दिया जाता है.

कौन कर सकता है निवेश

बता दें कि इस स्कीम में कोई भी 60 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति निवेश कर सकता है. हालांकि यदि कोई व्यक्ति 55 से 60 वर्ष की आयु के बीच रिटायर्ड हुआ है, तो उसे भी कुछ शर्तों के तहत पात्र माना जा सकता है.

ये भी पढ़ें: GST रिटर्न फॉर्म में बड़े बदलाव की तैयारी, 1 नवंबर से सरकार पब्लिक से मांगेगी फीडबैक