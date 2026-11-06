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हिंदी न्यूज़बिजनेसSEBI का नया नियम, अप्रैल 2027 से शेयर खरीदने-बेचने पर पैसों का हिसाब होगा आसान

SEBI का नया नियम, अप्रैल 2027 से शेयर खरीदने-बेचने पर पैसों का हिसाब होगा आसान

SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीमों को शेयर बाजार के पात्र सौदों में नेट सेटलमेंट की अनुमति दी है. जानिए, 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले इस नए नियम का क्या मतलब है और निवेशकों पर इसका क्या असर होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Nov 2026 01:49 PM (IST)
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अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो बाजार से जुड़ा एक बड़ा बदलाव आपके लिए जानना जरूरी है. SEBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को शेयर बाजार में खरीद-बिक्री के पैसों का हिसाब नेट आधार पर करने की अनुमति दे दी है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा. इसका मकसद म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए पैसों का इंतजाम आसान करना और सेटलमेंट की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है.

अभी तक संस्थागत निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने के सौदों का भुगतान अलग-अलग यानी ग्रॉस आधार पर करना पड़ता है. नए नियम के तहत कुछ तय शर्तों के साथ खरीद और बिक्री से मिलने वाली रकम को आपस में एडजस्ट किया जा सकेगा. हालांकि, ये सुविधा हर तरह के सौदे पर लागू नहीं होगी.

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क्या है SEBI का नेट सेटलमेंट नियम?
नेट सेटलमेंट का मतलब है कि एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के पात्र शेयर खरीदने और बेचने के सौदों की रकम को आपस में घटाकर बाकी भुगतान किया जा सकेगा. मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने एक दिन में कंपनी A के शेयर 1000 रुपए में खरीदे और कंपनी C के शेयर 2000 रुपए में बेचे. मौजूदा व्यवस्था में फंड को खरीद के लिए 1,000 रुपए देने होंगे और बिक्री के बदले 2000 रुपए मिलने हैं.

नए नियम के तहत इन दोनों पात्र सौदों को एडजस्ट किया जा सकेगा. यानी फंड को 1000 रुपए का भुगतान करना होगा और 1000 रुपए का अंतर उसे मिलेगा. इससे फंड हाउस को अस्थायी तौर पर ज्यादा रकम का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा. यही वजह है कि सेबी इस फैसले को ऑपरेशनल कामकाज और फंड मैनेजमेंट को आसान बनाने वाला कदम मान रहा है.

हर शेयर पर मिलेगी सुविधा?
सेबी ने नेट सेटलमेंट के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. सबसे अहम बात ये है कि ये सुविधा सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम और एक ही सेटलमेंट साइकल के भीतर मिलेगी. एक ही म्यूचुअल फंड की दो अलग-अलग स्कीमों के पैसों को आपस में एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा.

इसके अलावा, अगर कोई स्कीम एक ही सेटलमेंट साइकल में किसी कंपनी के शेयर खरीदती भी है और बेचती भी है, तो उस शेयर के दोनों सौदों को नेट सेटलमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी. ऐसे सौदों का हिसाब पहले की तरह ग्रॉस आधार पर ही होगा. डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग, शॉर्ट सेलिंग से जुड़े सौदे भी इस सुविधा के दायरे से बाहर रखे गए हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 06 Nov 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Mutual Funds SEBI
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