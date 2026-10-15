'Season End Sale', IDBI बैंक की बिक्री पर अखिलेश का निशाना, वित्त मंत्री बिफरी

ये तो सभी जानते हैं कि एक सरकारी बैंक कितने लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. ऐसे में अगर किसी बड़े सरकारी बैंक को बेचने की बात सामने आए तो जाहिर सी बात है कि ये एक चर्चा का विषय बन जाता है. इस बीच सरकारी बैंक IDBI को बेचने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. बैंक को बेचने की तैयारी के बीच केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच भी बयानबाजी देखने को मिल रही है.

बता दें कि सरकारी बैंक IDBI को बेचने को लेकर केंद्र सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि सरकार सीजन एंड सेल की तरह सरकारी संपत्तियां बेच रही हैं. बड़ी बात ये है कि उनके इस बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है.

60.7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी

बता दें कि इस समय केंद्र सरकार और LIC के पास IDBI बैंक का लगभग 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है. अब ये दोनों मिलकर इसमें से 60.7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. इस बैंक को बेचने की तैयारी के बीच ही अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. ऐसे में अब जानते हैं कि क्या कहा है?

अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट

दरअसल, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उस पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार के इस फैसले की आलोचना की. उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी सरकारी संपत्तियों को सीजन एंड सेल की तरह बेच रही है. उनका ये भी कहना है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होने से पहले ही सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी है.

बस अब सरकार बेचनी बाक़ी है… लगता है भाजपा सरकार ने अपनी दुकान बंद होते देख ‘Season End Sale’ लगाकर सब बेचकर निकलने का प्रोग्राम बना लिया है। https://t.co/f5j5mAHe1L — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 14, 2026

निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब

बड़ी बात ये है कि अखिलेश यादव के इन आरोपों का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया. उन्होंने अखिलेश यादव को यूपीए सरकार के समय की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच समाजवादी पार्टी यूपीए सरकार के समर्थन में थी. उन्होंने कहा कि उस समय सरकारी बैंकों की हालत अच्छी नहीं थी तो उस समय सपा ने अपने सहयोगी दलों से इसपर सवाल आखिर क्यों नहीं किए.

निर्मला सीतारमण ने ये भी आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के समय राजनीतिक दबाव में बैंकों को लोन दिए गए थे. उन्होंने कहा कि IDBI बैंक ने भी लोन कई लोगों को दिया, लेकिन अभी तक उनसे पूरा ब्याज और पैसा वापस नहीं मिला.

वित्त मंत्री ने आगे क्या कहा?

वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैंकों की हालत को बेहतर बनाने के लिए अहम उठाए हैं. सरकार ने बैंकों में पैसा लगाया, इतना ही नहीं, बल्कि फंसे हुए लोन की वसूली पर ध्यान भी दिया. उन्होंने ये भी दावा किया कि इस जरूरी कदमों से IDBI बैंक से साथ ही दूसरे बैंकों की स्थिति में पहले से काफी मजबूत हुई है.

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