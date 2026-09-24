SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. खास कर के ऐसे लोग जो शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाए. क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर ज्यादा कम है या फिर कोई पहले का कर्ज बकाया है तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत आ सकती है.

इस बीच SBI यानी State Bank of India ने एक नई सुविधा खासतौर पर क्रेडिट कार्ड लेने वालों के लिए शुरू की है. अब ग्राहक बिना किसी कागजी कार्रवाई के भी डिजिटल तरीके से भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

FD बेस्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च

SBI Card ने FD बेस्ड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. ये कार्ड YONO प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?

कौन अप्लाई कर सकता है?

बता दें कि अगर आपका पहले से ही SBI में फिक्स्ड डिपॉडिट है तो ऐसे ग्राहक इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस कार्ड की कई सारी खासियतें भी हैं.

काम कैसे करेगा कार्ड?

SBI में जो आपकी FD होगी वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए सिक्योरिटी का काम करेगी.

ध्यान रखें, इस कार्ड के लिए SBI में पहले से ही एफडी होनी अनिवार्य है.

ये कार्ड खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो क्रेडिट प्रोफाइफ बनाना या फिर क्रेडिट स्कोर को सुधारना चाहते हैं.

इन कार्ड में चुनाव कर सकते हैं आप

SBI CardELITE

SBI Card PRIME

SimplyCLICK SBI Card

SimplySAVE SBI Card

इस कार्ड की क्या-क्या खासियत है?

सबसे पहले तो जान लें कि एफडी के आधार पर मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड

साथ ही इस कार्ड के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

वहीं ये प्रक्रिया पूरी तरह से ही पेपरलेस होगी.

आप आसानी से YONO से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

वहीं इस कार्ड के लिए आवेदन सिर्फ 10 मिनट में पूरा करने का दावा है.

इसके अलावा ये कार्ड आपकी FD से लिंक रहेगा.

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