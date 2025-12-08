होम लोन डिमांड में जबरदस्त उछाल! SBI का हाउसिंग पोर्टफोलियो 9 लाख करोड़ के पार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसहोम लोन डिमांड में जबरदस्त उछाल! SBI का हाउसिंग पोर्टफोलियो 9 लाख करोड़ के पार

एसबीआई चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि, बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो पिछले महीने नौ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है और उन्हें भरोसा है कि खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्र में भी तेजी रहेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SBI Housing Loan Portfolio: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि, बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो पिछले महीने नौ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है और उन्हें भरोसा है कि खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्र में जारी तेजी से चालू वित्त वर्ष में कुल ऋण वृद्धि 14 प्रतिशत रहेगी.

क्या कहते हैं आंकड़े?

आरएएम खंड सितंबर में ही 25 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है. आर्थिक वृद्धि में सुधार को देखते हुए एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए ऋण वृद्धि लक्ष्य को पहले के 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है.

पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में शेट्टी ने कहा, “हमने ऋण वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया है. अब यह 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत है. हमें मजबूत ऋण वृद्धि दिख रही है, खासकर आरएएम खंड में. 

एमएसएमई क्षेत्र में हो रही वृद्धि

एमएसएमई क्षेत्र में 17-18 प्रतिशत और कृषि तथा खुदरा में करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है.” उन्होंने बताया कि स्वर्ण ऋण में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है, जबकि असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण में दो अंकों की वृद्धि होगी. कुछ समय से सुस्त चल रहा कॉर्पोरेट ऋण खंड भी दूसरी तिमाही में पुनः गति पकड़ता दिखा और 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. 

सस्ती ब्याज दरों से तेजी की उम्मीद

शेट्टी ने कहा, “कॉर्पोरेट ऋण के लिए हमारा अनुमान निचले दो अंकों में है. इस तरह कुल मिलाकर 12-14 प्रतिशत ऋण वृद्धि हासिल करना पूरी तरह संभव है.” रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दर में 25 आधार अंक की और कटौती से ऋण सस्ते होंगे और नई मांग को बल मिलेगा.

उन्होंने उम्मीद जताई है कि, रेपो ब्याज दरों में कटौती से लोन सस्ते हो जाएंगे. जिससे मांग बढ़ने की उम्मीद होगी और होम लोन के साथ- साथ सभी तरह के लोन में तेजी देखने को मिलेगी.  

Published at : 08 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Embed widget