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हिंदी न्यूज़बिजनेसइस सरकारी बैंक ने HDFC और ICICI को पछाड़ा, क्रेडिट कार्ड रेस में हुआ आगे, लोगों ने खूब किया खर्च

इस सरकारी बैंक ने HDFC और ICICI को पछाड़ा, क्रेडिट कार्ड रेस में हुआ आगे, लोगों ने खूब किया खर्च

Credit Card: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है, प्राइवेट बैंकों के क्रेडिट कार्ड से ज्यादा अब लोग सरकारी बैंक के क्रेडिट कार्ड को पसंद कर रहे हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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Credit Card Spendings: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन दिनों हर कोई कर ही रहा है. छोटे- मोटे खर्च या बिल भरने के अलावा शॉपिंग के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. प्राइवेट बैकों के क्रेडिट कार्डों से ज्यादा इन दिनों सरकारी बैंक ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसका उदाहरण हाल ही में सामने आए डाटा में भी देखने को मिला है. आइये बताते हैं ये कौन सा बैंक है.

ये बैंक है रेस में आगे
दरअसल हाल ही में आए RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 में SBI बैंक की तरफ से लोगों को 1.82 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. इस दौरान SBI कार्ड से कुल 38556 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, जो अप्रैल के मुकाबले 2% ज्यादा है. ये आंकड़े किसी भी अन्य संस्था से कहीं ज्यादा हैं.

ये भी पढ़ें: Personal Loan vs Credit Card: पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए तो क्या करें? एक्सपर्ट्स ने बताए दोनों के फायदे

अन्य बैंकों का डाटा
जहां SBI ने सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं तो वहीं इसके बाद अन्य बैंकों के आंकड़े भी सामने आए है, जो इस प्रकार है:

  • ICICI बैंक ने मई 2026 में 1.68 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए. जिससे 32,818 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, जो अप्रैल के मुकाबले 1% ज्यादा है.
  • HDFC बैंक ने मई में 1.42 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए. जिससे कार्डधारकों ने 59,138 करोड़ रुपये खर्च किए. 
  • HDFC बैंक के कार्ड में एक महीने क हिसाब से 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
  • कोटक महिंद्रा बैंक ने 54,000 नए क्रेडिट कार्ड जारी किए. जिससे खर्च 6% बढ़कर 6,389 करोड़ रुपये पहुंच गया.
  • एक्सिस बैंक ने मई में 52,000 नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं. जिससे खर्च 6% बढ़कर 23,301 करोड़ रुपये हो गया.

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क्या कहते हैं आंकड़े?
ये आंकड़े बताते हैं कि देश में क्रेडिट कार्ड का चलन लोगों के बीच कितना ज्यादा बढ़ रहा है. लोग नए कार्ड भी बनवा रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी पहले से ज्यादा कर रहे हैं. इससे बैंकों के क्रेडिट कार्ड कारोबार में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है. हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का भरोसा सरकारी बैंक में है, ना कि प्राइवेट संस्थान में. ऐसे में एसबीआई लोगों की लिस्ट में सबसे ज्यादा है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 26 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Credit Card SBI BANK
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