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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश के सबसे बड़े बैंक SBI ने माफ किए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज, RTI में से खुलासा

देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने माफ किए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज, RTI में से खुलासा

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को महज 9 सालों में ही करोड़ों का लॉस हुआ है. वो ऐसे, क्योंकि बैंक लोन सेटलमेंट की रकम वसूलने में नाकामियाब रहा है. इस बात का खुलासा एक RTI रिपोर्ट में हुआ है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Sep 2026 04:42 PM (IST)
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देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को पिछले कुछ सालों में करोड़ों का लॉस हुआ है. ये ल़स बैंक को उसी की गलती की वजह से हुआ है. दरअसल बैंक पिछले करीब 9 सालों में 300 से ज्यादा लोन सेटलमेंट प्रोसेस की रिकवरी नहीं कर पाई है. जिसका खुलासा हाल ही में एक RTI रिपोर्ट के जरिए हुआ है.

क्या खुलासा हुआ रिपोर्ट में?
मनीलाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे के एक्टिविस्ट विवेक वेलंकर ने ये RTI याचिका दायर की थी, जिससे मिले डाटा से पता चलता है कि SBI ने वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2025-26 के बीच 309 लोन अकाउंट्स को NCLT या इसी तरह के दूसरे रिजॉल्यूशन फोरम में भेजा था. इन मामलों में कुल दावा 1,49,895 करोड़ रुपये का था, जबकि बैंक ने रिजॉल्यूशन प्लान के ज़रिए 49,727 करोड़ रुपये वसूल किए हैं.

SBI ने पिछले नौ सालों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और इसी तरह के दूसरे मंचों के जरिए सुलझाए गए लोन मामलों में, अपने कुल दावों की तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये कम वसूल किए हैं. इसका मतलब है कि कुल क्लेम का लगभग 67% हिस्सा यानी 1,00,168 करोड़ रुपये का नुकसान (हेयरकट) हुआ.

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कितना हिस्सा वसूल किया गया?
इन आंकड़ों से पता चलता है कि, डाटा में शामिल 309 अकाउंट्स में से, SBI ने रिजॉल्यूशन प्रोसेस के जरिए क्लेम की गई रकम का लगभग एक-तिहाई हिस्सा वसूल किया. रिपोर्ट इस बात को भी हाईलाइट करती है कि SBI की ओर से तकनीकी या विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए लोन से जुड़े आंकड़ों का एक अलग सेट भी बताया गया है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक हालिया वित्त वर्ष 2025-26 में भी, SBI ने 4,928 करोड़ रुपये के दावों वाले 30 खातों का निपटारा केवल 1,348 करोड़ रुपये में किया था, जिससे उसे 3,580 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, इसे लगभग 73% का घाटा माना जाएगा. डाटा के मुताबिक, इन राइट-ऑफ के बदले बैंक ने 20,838 करोड़ रुपये, यानी करीब 14% रकम वसूल की थी. ये दो आंकड़े NCLT हेयरकट और लोन राइट-ऑफ अलग-अलग कैटेगरी को दिखाते हैं और इन्हें एक-दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए.

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क्या होता है रिजोल्यूशन हेयरकट?
बता दें कि रिजोल्यूशन प्रोसेस में 'हेयरकट' का मतलब है क्रेडिटर (लेनदार) द्वारा क्लेम की गई रकम और मंजूर किए गए रिजोल्यूशन प्लान के तहत वसूली गई रकम के बीच का अंतर. वहीं, टेक्निकल या प्रूडेंशियल राइट-ऑफ का संबंध इस बात से है कि बैंक उन लोन का हिसाब-किताब कैसे रखता है जिनकी वसूली की उम्मीद नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं है कि उधार लेने वाले को कानूनी तौर पर लोन चुकाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Sep 2026 04:42 PM (IST)
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