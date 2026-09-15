गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब कैसे तेल भेजेगा सऊदी, सप्लाई के सारे रास्ते बंद; क्या दुनिया में मचेगा हाहाकार?

अब कैसे तेल भेजेगा सऊदी, सप्लाई के सारे रास्ते बंद; क्या दुनिया में मचेगा हाहाकार?

होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर की दोहरी नाकाबंदी से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पहले से ही दबाव में है. अब सऊदी के ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को पहुंचे नुकसान से स्थिति और बिगड़ गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Sep 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईरान के ड्रोन हमलों से सऊदी की महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद.
  • होर्मुज, लाल सागर के मार्ग भी पहले से दबाव में.
  • इससे वैश्विक तेल आपूर्ति संकट की आशंका बढ़ गई.
  • विकल्प मार्ग बहुत महंगा, लंबा; तेल की कीमतें बढ़ीं.

सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है और वह जिन रास्तों के जरिए दुनिया को तेल भेजता है, वे सारे इस वक्त दबाव में हैं. अमेरिका और ईरान में जारी जंग के चलते होर्मुज (Strait of Hormuz) में भारी रुकावट आई है.

उधर, लाल सागर में बाब अल-मंदेब पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. अब ईरान के किए ड्रोन हमलों के चलते देश में पूरब से पश्चिम तक जाने वाली तेल पाइपलाइन- ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई है. यह पाइपलाइन सऊदी अरब की लाइनलाइन मानी जाती है. 

अब कैसे होगी तेल की सप्लाई?

होर्मुज से जब शिपिंग में दिक्कतें आने लगी थीं, तब सऊदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए इसी पाइपलाइन का सहारा लिया था. ,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन अमेरिका और ईरान में जंग से पहले रोजाना लगभग 40 से 50 लाख (4 से 5 मिलियन) बैरल कच्चा तेल ले जाती थी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में इसके जरिए सप्लाई कुछ गिरकर लगभग 20 लाख (2 मिलियन) बैरल रह गया था. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब से तेल एक्सपोर्ट के सारे रास्ते बंद हो रहे है, ऐसे में क्या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? क्या क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी?

सऊदी पर दोहरा संकट

सऊदी अरब में कच्चा तेल मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्से से आता है, जिसे पर्शियन गल्फ में टैंकरों में भरकर होर्मुज के रास्ते एक्सपोर्ट किया जा सकता है. लेकिन युद्ध के चलते चूंकि अभी हालात कुछ और है इसलिए सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई के लिए ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का सहारा लिया था, जिसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है. यह पाइपलाइन देश के भीतर पूर्व से रेड सी पर स्थित यानबू तक लगभग 1,200 किलोमीटर की दूरी तक कच्चा तेल पहुंचाता है. 

क्या और कोई बचा है रास्ता?

सऊदी अरब के पास अभी एक और ऑप्शन बचा हुआ है. वह लाल सागर  में मिलने वाले कच्चे तेल को मिस्र की स्वेज नहर या SUMED पाइपलाइन के जरिए भूमध्य सागर के अलेक्जेंड्रिया (सिदी केरीर) पोर्ट तक पहुंचा सकता है. हालांकि, यह रास्ता भारत, चीन, जापान जैसे एशियाई देशों के लिए एकमात्र सुरक्षित, लेकिन बेहद महंगा विकल्प बनकर उभरा है.  

जो तेल पहले लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते यूरोप जाता था या खाड़ी से सीधे अरब सागर होते हुए भारत-चीन आता था, उसे अब पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर (Cape of Good Hope) काटना पड़ रहा है. इस रूट से यात्रा में 14 से 22 दिन का अतिरिक्त समय लगता है. इससे जहाजों का ईंधन और माल ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ गई है, जिसने ब्रेंट क्रूड को 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें:

उल्टी गंगा: अब बांग्लादेश को हिलसा भेजने लगा भारत, 2 महीने में 500 टन का निर्यात 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia East West Pipeline
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें 15 सितंबर को RBI ने आपके शहर में छुट्टी दी क्या
आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें 15 सितंबर को RBI ने आपके शहर में छुट्टी दी क्या
बिजनेस
आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
बिजनेस
आज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट
आज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट
बिजनेस
UPI यूजर्स को बड़ी राहत! 2000 रुपये तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने किया साफ
UPI यूजर्स को बड़ी राहत! 2000 रुपये तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने किया साफ
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'
गणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, मिर्जापुर से शुरू करेंगी सियासी पारी?
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, मिर्जापुर से शुरू करेंगी सियासी पारी?
इंडिया
'बिना किसी हिचकिचाहट के...', न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों पर क्या बोले CJI सूर्यकांत
'बिना किसी हिचकिचाहट के...', न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों पर क्या बोले CJI सूर्यकांत
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश
विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश
दिल्ली NCR
दिल्ली से अब मानसून की होगी विदाई! 19 सितंबर से बदलने वाला है मौसम
दिल्ली से अब मानसून की होगी विदाई! 19 सितंबर से बदलने वाला है मौसम
ट्रेंडिंग
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget