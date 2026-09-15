अब कैसे तेल भेजेगा सऊदी, सप्लाई के सारे रास्ते बंद; क्या दुनिया में मचेगा हाहाकार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान के ड्रोन हमलों से सऊदी की महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद.

होर्मुज, लाल सागर के मार्ग भी पहले से दबाव में.

इससे वैश्विक तेल आपूर्ति संकट की आशंका बढ़ गई.

विकल्प मार्ग बहुत महंगा, लंबा; तेल की कीमतें बढ़ीं.

सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है और वह जिन रास्तों के जरिए दुनिया को तेल भेजता है, वे सारे इस वक्त दबाव में हैं. अमेरिका और ईरान में जारी जंग के चलते होर्मुज (Strait of Hormuz) में भारी रुकावट आई है.

उधर, लाल सागर में बाब अल-मंदेब पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. अब ईरान के किए ड्रोन हमलों के चलते देश में पूरब से पश्चिम तक जाने वाली तेल पाइपलाइन- ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई है. यह पाइपलाइन सऊदी अरब की लाइनलाइन मानी जाती है.

अब कैसे होगी तेल की सप्लाई?

होर्मुज से जब शिपिंग में दिक्कतें आने लगी थीं, तब सऊदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए इसी पाइपलाइन का सहारा लिया था. ,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन अमेरिका और ईरान में जंग से पहले रोजाना लगभग 40 से 50 लाख (4 से 5 मिलियन) बैरल कच्चा तेल ले जाती थी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में इसके जरिए सप्लाई कुछ गिरकर लगभग 20 लाख (2 मिलियन) बैरल रह गया था. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब से तेल एक्सपोर्ट के सारे रास्ते बंद हो रहे है, ऐसे में क्या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? क्या क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी?

सऊदी पर दोहरा संकट

सऊदी अरब में कच्चा तेल मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्से से आता है, जिसे पर्शियन गल्फ में टैंकरों में भरकर होर्मुज के रास्ते एक्सपोर्ट किया जा सकता है. लेकिन युद्ध के चलते चूंकि अभी हालात कुछ और है इसलिए सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई के लिए ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का सहारा लिया था, जिसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है. यह पाइपलाइन देश के भीतर पूर्व से रेड सी पर स्थित यानबू तक लगभग 1,200 किलोमीटर की दूरी तक कच्चा तेल पहुंचाता है.

क्या और कोई बचा है रास्ता?

सऊदी अरब के पास अभी एक और ऑप्शन बचा हुआ है. वह लाल सागर में मिलने वाले कच्चे तेल को मिस्र की स्वेज नहर या SUMED पाइपलाइन के जरिए भूमध्य सागर के अलेक्जेंड्रिया (सिदी केरीर) पोर्ट तक पहुंचा सकता है. हालांकि, यह रास्ता भारत, चीन, जापान जैसे एशियाई देशों के लिए एकमात्र सुरक्षित, लेकिन बेहद महंगा विकल्प बनकर उभरा है.

जो तेल पहले लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते यूरोप जाता था या खाड़ी से सीधे अरब सागर होते हुए भारत-चीन आता था, उसे अब पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर (Cape of Good Hope) काटना पड़ रहा है. इस रूट से यात्रा में 14 से 22 दिन का अतिरिक्त समय लगता है. इससे जहाजों का ईंधन और माल ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ गई है, जिसने ब्रेंट क्रूड को 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें:

उल्टी गंगा: अब बांग्लादेश को हिलसा भेजने लगा भारत, 2 महीने में 500 टन का निर्यात