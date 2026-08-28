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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेशभर के 2573 पेट्रोल पंपों पर बिक्री बंद, तेल में मिलावट पर सरकार का बड़ा एक्शन

देशभर के 2573 पेट्रोल पंपों पर बिक्री बंद, तेल में मिलावट पर सरकार का बड़ा एक्शन

देश में 2573 पंपों पर पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है, जब सरकार की ओर से पंपों पर मिलावटी तेल की जांच की जा रही है. जानिए सबसे ज्यादा किस कंपनी के पंप बंद हुए हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 28 Aug 2026 06:33 PM (IST)
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पेट्रोल में मिलावट और गाड़ियों में खराबी की शिकायतों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. कार्रवाई के तहत बड़े पैमाने पर देश के 2 हजार 573 रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सरकार की ओर से यह कड़ी कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है, जब  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री और सरकारी तेल कंपनियां तेल में मिलावट की गहन जांच पड़ताल कर रही हैं.

बताया जा रहा है कि देश के करीब 90 हजार पेट्रोल पंप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और सरकारी तेल कंपनियों की निगरानी के दायरे में हैं. जांच अभियान का मकसद जमीन के नीचे बने पेट्रोल स्टोरेज टैंकों में पानी घुसने से होने वाली मिलावट को रोकना है. पिछले दिनों इस पर देश में काफी बवाल हुआ था.

किन-किन चीजों की हो रही है जांच?

  • रिटेल आउटलेट्स
  • जमीन के नीचे बने स्टोरेज टैंक
  • टैंकर
  • और इथेनॉल स्टोरेज

किस कंपनी के कितने पेट्रोल पंपों की बिक्री पर लगी है रोक?

  • सबसे ज्यादा संख्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन- 1257 पेट्रोल पंप
  • हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन- 915 पेट्रोल पंप
  • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन- 401 पेट्रोल पंप

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गौरतलब है कि सरकार की ओर से देश के लगभग 89 हजार रिटेल आउटलेट्स पर जमीन के नीचे बने स्टोरेज टैंकों में पानी घुसने की जांच की जा रही है. सरकार की ओर से जारी की गई टेस्टिंग गाइडलाइंस के मुताबिक, कई पेट्रोल पंपों पर स्टोरेज टैंकों की जांच दिन में आठ से 12 बार तक की जा रही है. जांच के दौरान मिलने वाले मॉनिटरिंग सिस्टम की पहचान करके उन्हें ठीक करने या बदलने का काम किया जा रहा है.

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बढ़ा टेस्टिंग का दायरा

बता दें कि यह क्वालिटी चेक सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया है, जिसमें इथेनॉल टैंकर, स्टोरेज टैंक, डिपो और टर्मिनल शामिल हैं.

कार कंपनियां रख रही नजर

बता दें कि ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी इस मामले पर बारीकी से नजर रख रही हैं. पिछले दिनों इंडस्ट्री की टेस्टिंग में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इकट्ठा किए गए 250 से ज्यादा फ़्यूल सैंपल शामिल थे. देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी फ्यूल की क्वालिटी की जांच की है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
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