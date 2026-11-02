ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससहारा रिफंड पर बड़ा ऐलान: सरकार ने खत्म की 50000 लिमिट, नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी

सहारा रिफंड पर बड़ा ऐलान: सरकार ने खत्म की 50000 लिमिट, नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी

सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने 50000 की लिमिट हटा दी है. यानी कि अब निवेशकों को पूरे पैसे मिलेंगे. साथ में नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 02 Nov 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सहकारिता मंत्रालय ने सहारा रिफंड की अधिकतम सीमा हटाई.
  • निवेशकों की मदद हेतु पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन जारी.
  • 22 अक्टूबर तक 9,585 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड.
  • अस्वीकृत दावे 31 दिसंबर 2026 तक दोबारा जमा करें.

अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका सहारा इंडिया (Sahara India) में पैसा फंसा हुआ है और जिन्हें रिफंड मिलने का बेसब्री से इंतजार है, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इसकी जानकारी खुद सरकार की तरफ से दी गई है. सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) द्वारा जारी अपडेट राहत भरी है.

दरअसल, मंत्रालय ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया है कि अब जमाकर्ता सिर्फ  50000 या 10 लाख रुपये नहीं बल्कि पूरी रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं. यानी कि सरकार ने पहले लागू की गई अधिकतम 50000 रुपये की लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
विदेशियों को टैक्स में छूट, म्यूचुअल फंड वालों को भी फायदा, LTCG पर एक्शन में SEBI
विदेशियों को टैक्स में छूट, म्यूचुअल फंड वालों को भी फायदा, LTCG पर एक्शन में SEBI
बिजनेस
1000 का हर्बल तेल 75000 रुपए में बेचा, थाईलैंड में भारतीय युवक के साथ कांड
1000 का हर्बल तेल 75000 रुपए में बेचा, थाईलैंड में भारतीय युवक के साथ कांड
बिजनेस
UPI फ्रॉड में गंवाएं थे 99000, अब 5 साल बाद मिलेंगे 1.5 लाख रुपये
UPI फ्रॉड में गंवाएं थे 99000, अब 5 साल बाद मिलेंगे 1.5 लाख रुपये
बिजनेस
PNB की 10500 ब्रांच का होगा ऑडिट! 11 करोड़ के फ्रॉड के बाद यूनियन की मांग
PNB की 10500 ब्रांच का होगा ऑडिट! 11 करोड़ के फ्रॉड के बाद यूनियन की मांग

नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी

सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर 3 नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. इससे पोर्टल पर आवेदन करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों और शिकायतों के तुरंत निपटारे में मदद मिलेगी. ये नंबर हैं:- 011 44716198/01144716498/01144716887 

सहकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 तक सहारा के जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में रिफंड की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुल 10,000 करोड़ की राशि रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस की जानी है, जिसकी अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2026 निर्धारित है.

कैसे करें रिफंड के लिए अप्लाई?

सबसे पहले केंद्रीय सहकारिता समिति रजिस्ट्रार (CRCS) के आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं. 

ध्यान रहें कि आपका आधार कार्ड आपके एक्टिव मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है.

यह भी ध्यान रखें कि पहले जिन भी निवेशकों का क्लेम किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, वे अब नए अपडेटेड पोर्टल पर जाकर 'Resubmission Login' के जरिए दोबारा सही दस्तावेजों के साथ क्लेम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

दीवाली से पहले देश के 4 राज्यों में बढ़ा DA, 9 महीने का एरियर भी मिला

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Sahara Sahara Refund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
विदेशियों को टैक्स में छूट, म्यूचुअल फंड वालों को भी फायदा, LTCG पर एक्शन में SEBI
विदेशियों को टैक्स में छूट, म्यूचुअल फंड वालों को भी फायदा, LTCG पर एक्शन में SEBI
बिजनेस
1000 का हर्बल तेल 75000 रुपए में बेचा, थाईलैंड में भारतीय युवक के साथ कांड
1000 का हर्बल तेल 75000 रुपए में बेचा, थाईलैंड में भारतीय युवक के साथ कांड
बिजनेस
UPI फ्रॉड में गंवाएं थे 99000, अब 5 साल बाद मिलेंगे 1.5 लाख रुपये
UPI फ्रॉड में गंवाएं थे 99000, अब 5 साल बाद मिलेंगे 1.5 लाख रुपये
बिजनेस
PNB की 10500 ब्रांच का होगा ऑडिट! 11 करोड़ के फ्रॉड के बाद यूनियन की मांग
PNB की 10500 ब्रांच का होगा ऑडिट! 11 करोड़ के फ्रॉड के बाद यूनियन की मांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त
दिवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ
पंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
बॉलीवुड
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
संजय गुप्ता की बेटी के आपत्तिजनक इशारे को मिलाप जवेरी ने किया डिफेंड, बोले- प्लीज उन्हें माफ कर दें और वो कंटेंट हटा दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये
यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये
हेल्थ
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
गाय के दिल की झिल्ली इंसान के शरीर में बन नई नस, डॉक्टरों का कमाल
शिक्षा
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget