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हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate में सचिन तेंदुलकर का चौका, 70 करोड़ में खरीदी 4 एकड़ जमीन

Real Estate में सचिन तेंदुलकर का चौका, 70 करोड़ में खरीदी 4 एकड़ जमीन

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में करीब 70 करोड़ रुपये में 3.86 एकड़ जमीन खरीदी है. जानिए इस संपत्ति सौदा कैसे हुआ और आखिर लोनावला में प्रॉपर्टी की मांग क्यों बढ़ रही है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीतने वाले सचिन तेंदुलकर अब रियल एस्टेट में भी बड़ा दांव लगाते नजर आ रहे हैं. रजिस्ट्री से आंकड़ों के मुताबिक, सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के लोनावला में करीब 70 करोड़ रुपये में 3.86 एकड़ जमीन खरीदी है. ये सौदा 4 सितंबर 2026 को तीन अलग-अलग पंजीकृत दस्तावेजों के जरिए पूरा हुआ है. 

कितने करोड़ में हुआ सौदा?
तेंदुलकर ने लोनावला में कुल 3.86 एकड़ जमीन के लिए करीब 70 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 3.09 एकड़ का है, जिस पर उनका पूरा मालिकाना हक है. बाकी दो संपत्तियों में उन्होंने 50 प्रतिशत अविभाजित हिस्सेदारी खरीदी है. ये पूरी जमीन करीब 1.68 लाख वर्ग फुट में फैली हुई है. संपत्ति में करीब 2,100 वर्ग फुट का बना हुआ ढांचा भी शामिल है.  

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सरकारी खजाने में कितने गए?
इस संपत्ति सौदे पर तेंदुलकर ने करीब 4.20 करोड़ रुपये की स्टांप फीस दी है. इसके अलावा पंजीकरण फीस के तौर पर करीब 90 हजार रुपये का पेमेंट किया गया है. यानी जमीन की कीमत के अलावा भी इस सौदे पर अच्छी-खासी रकम खर्च हुई है.  

लोनावला में क्यों बढ़ रही है रियल एस्टेट की मांग?
मुंबई के नजदीक होने के कारण लोनावला लंबे समय से छुट्टियां बिताने और दूसरा घर खरीदने वालों की पसंद रहा है. हरियाली, मौसम और मुंबई-पुणे के बीच ये ऐसा बसा है कि यहां की महंगी संपत्तियां भी लोगों को पसंद आती हैं. खास तौर पर बड़े कारोबारी, निवेशक और मशहूर हस्तियां यहां जमीन और दूसरे घरों में निवेश करते रहे हैं. तेंदुलकर की ये खरीद भी लोनावला में महंगी जमीन की मांग को दिखाती है.  

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तीन अलग-अलग सौदों में खरीदी जमीन
रजिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, ये पूरी खरीद एक ही सौदे में नहीं हुई है. तेंदुलकर ने तीन अलग-अलग बिक्री डॉक्यूमेंट्स के जरिए जमीन खरीदी है. सबसे बड़ी 3.09 एकड़ की जमीन पर उनका पूरा अधिकार है, जबकि बाकी दो संपत्तियों में आधी हिस्सेदारी है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Real Estate
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