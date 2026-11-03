गांव में हर 5वां आदमी गरीब, शहर में हर 12वां, आंकड़े कर देंगे हैरान

भारत में गरीबी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि हालात पहले से बेहतर हैं. लेकिन क्या गांव और शहर में रहने वाले लोगों की स्थिति एक जैसी है? आज के डेट में भी गांवों में करीब हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि शहरों में ये आंकड़ा हर 12वें व्यक्ति के आसपास है. यानी गरीबी कम होने के बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच अंतर बना हुआ है.

विश्व बैंक के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 2023-24 के दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी का अनुपात 19.3% था. वहीं, शहरी इलाकों में यह 8.6% दर्ज किया गया. ये आंकड़े विश्व बैंक की 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा पर बेस्ड हैं. आइये इसके बारे में विस्तार में समझते हैं.

गांव और शहर में कितना अंतर?

गांव और शहर के इलाकों में गरीबी रेखा में काफी ज्यादा अंतर है. ग्रामीण इलाकों में हर 100 में करीब 19 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं. वहीं शहरों में ऐसे लोगों की संख्या 100 में से 9 है. यानी गांवों में गरीबी का अनुपात शहरों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है.

क्या है गरीबी का कारण?

गरीबी होने के पीछे रोजगार एक बड़ा कारण है. गांवों में बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है. वहीं शहरों में नौकरी, कारोबार और दूसरे काम करने से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं.

गरीबी बढ़ी या कम हुई?

विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी का अनुपात 2011-12 में 57.7% था. 2023-24 में यह घटकर 16.1% रह गया. यानी 12 साल में गरीबी के अनुपात में बड़ी कमी दर्ज की गई.

इसके बावजूद 2023-24 में करीब 23.2 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा के नीचे थे. इसका मतलब है कि गरीबी कम होने के बाद भी बड़ी आबादी के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की चुनौती बनी हुई है. अगर बेहद गरीबी की बात करें तो 3 डॉलर रोज वाली अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर भारत में गरीबी का अनुपात 2011-12 के 27.1% से घटकर 2023-24 में 2.6% रह गया.

शिक्षा और गरीबी का डायरेक्ट कनेक्शन

आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा और गरीबी के बीच भी बड़ा संबंध है. 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, बिना शिक्षा वाले लोगों में गरीबी का अनुपात 21.3% था. वहीं, पोस्ट-सेकेंडरी यानी माध्यमिक शिक्षा के बाद की पढ़ाई करने वालों में यह 7.4% था.

कितने लोग हैं बहुआयामी गरीबी के शिकार?

गरीबी का मतलब सिर्फ कम कमाई नहीं है. कई बार परिवार की आमदनी ठीक होने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है. इसे बहुआयामी गरीबी कहा जाता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारत की 15.5% आबादी बहुआयामी गरीबी के दायरे में थी. इसका मतलब है कि गरीबी को समझने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि लोगों को मिलने वाली जरूरी सुविधाओं को भी देखना जरूरी है.

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