Royal Stag, McDowell's पर मंडराया खतरा, शराब कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी

भारत में रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और मैकडॉवेल्स जैसे लोकप्रिय शराब ब्रांड बनाने वाली कंपनियां सरकारी जांच के घेरे में हैं. टैक्स अधिकारियों ने शराब क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पेर्नोड रिकार्ड और डियाजियो के आयात से जुड़े मामलों की जांच शुरू की है. अधिकारियों को शक है कि दोनों कंपनियों ने ब्रिटेन से मंगाए जाने वाले स्कॉच व्हिस्की के कुछ उत्पादों की कैटेगरी गलत बताकर कम इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा लिया हो सकता है. इसी सिलसिले में कंपनियों के दफ्तरों में जांच और तलाशी भी की गई है.

बता दें कि रॉयल स्टैग या मैकडॉवेल्स की बिक्री पर रोक नहीं लगी है. फिलहाल जांच कंपनियों की ओर से स्कॉच के आयात और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर है. यहां से इसके बारे में डिटेल में जानिए.

किन कंपनियों में हुई जांच?

इस मामले में फ्रांस की शराब कंपनी पेर्नोड रिकार्ड और ब्रिटेन की डियाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स जांच के दायरे में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह टैक्स अधिकारियों ने दिल्ली के पास स्थित पेर्नोड रिकार्ड के भारतीय मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से स्कॉच के आयात को लेकर सवाल पूछे.

वहीं, डियाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसके कई ठिकानों पर अधिकारियों ने तलाशी ली थी. कंपनी ने इसे उद्योग स्तर पर की जा रही कार्रवाई का हिस्सा बताया. जांच का संबंध स्कॉच व्हिस्की के आयात और उसकी कैटेगरी तय करने से होने की बात सामने आई है.

रॉयल स्टैग- मैकडॉवेल्स का नाम क्यों आया?

रॉयल स्टैग- मैकडॉवेल्स कंपनियों का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये भारत में बिकने वाली शराब बनाने के लिए विदेश से बड़ी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की का कंसंट्रेट मंगाती हैं. इसे भारत में दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर अलग-अलग ब्रांड तैयार किए जाते हैं.

पेर्नोड रिकार्ड के लोकप्रिय ब्रांडों में रॉयल स्टैग और ब्लेंडर्स प्राइड शामिल हैं, जबकि डियाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स के पोर्टफोलियो में मैकडॉवेल्स जैसे ब्रांड आते हैं. ऐसे में स्कॉच के आयात पर टैक्स को लेकर चल रही जांच इन कंपनियों के कारोबार के लिए अहम है. हालांकि, अभी इन ब्रांडों पर अलग से कोई प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी नहीं है.

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील का मामला क्या है?

भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत 15 जुलाई 2026 से कुछ तरह की स्कॉच व्हिस्की के आयात पर कस्टम ड्यूटी 150% से घटाकर 75% कर दी गई.

लेकिन टैक्स अधिकारियों को शक है कि कम ड्यूटी का फायदा बल्क में आयात किए जाने वाले स्कॉच कंसंट्रेट पर लागू नहीं होता है. अब अगर अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन के सबूत मिलते हैं, तो कंपनियों पर एक्स्ट्रा टैक्स या दूसरी कार्रवाई का सवाल उठ सकता है. फिलहाल जांच जारी है और रिजल्ट सामने नहीं आया है.

कंपनियों ने क्या कहा?

पेर्नोड रिकार्ड ने कहा है कि वो DRI के साथ सहयोग कर रही है और मांगी गई जानकारी दे दी है. डियाजियो ने भी कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और स्थानीय कानूनों का पालन करती है. कंपनी की भारतीय इकाई ने शेयर बाजार को बताया कि उसने अधिकारियों को डॉक्यूमेंट दे दिए हैं.

क्या महंगी हो सकती है शराब?

अभी ये नहीं बताया गया है कि रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड या मैकडॉवेल्स की कीमतें बढ़ने वाली हैं. अभी मामला आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और उत्पादों की कैटेगरी की जांच से जुड़ा है. अगर जांच में टैक्स नियमों के उल्लंघन मिलते हैं तो कंपनियों को टैक्स और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसका कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, ये जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा.

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