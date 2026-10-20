Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRoyal Stag, McDowell's पर मंडराया खतरा, शराब कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी

Royal Stag, McDowell's पर मंडराया खतरा, शराब कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी

रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और मैकडॉवेल्स बनाने वाली कंपनियों की जांच तेज हुई है. यहां से जानिए पेर्नोड रिकार्ड और डियाजियो के ऑफिस में तलाशी क्यों हुई और भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील से इसका क्या कनेक्शन है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Oct 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और मैकडॉवेल्स जैसे लोकप्रिय शराब ब्रांड बनाने वाली कंपनियां सरकारी जांच के घेरे में हैं. टैक्स अधिकारियों ने शराब क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पेर्नोड रिकार्ड और डियाजियो के आयात से जुड़े मामलों की जांच शुरू की है. अधिकारियों को शक है कि दोनों कंपनियों ने ब्रिटेन से मंगाए जाने वाले स्कॉच व्हिस्की के कुछ उत्पादों की कैटेगरी गलत बताकर कम इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा लिया हो सकता है. इसी सिलसिले में कंपनियों के दफ्तरों में जांच और तलाशी भी की गई है.

बता दें कि रॉयल स्टैग या मैकडॉवेल्स की बिक्री पर रोक नहीं लगी है. फिलहाल जांच कंपनियों की ओर से स्कॉच के आयात और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर है. यहां से इसके बारे में डिटेल में जानिए. 

किन कंपनियों में हुई जांच?
इस मामले में फ्रांस की शराब कंपनी पेर्नोड रिकार्ड और ब्रिटेन की डियाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स जांच के दायरे में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह टैक्स अधिकारियों ने दिल्ली के पास स्थित पेर्नोड रिकार्ड के भारतीय मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से स्कॉच के आयात को लेकर सवाल पूछे.

वहीं, डियाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसके कई ठिकानों पर अधिकारियों ने तलाशी ली थी. कंपनी ने इसे उद्योग स्तर पर की जा रही कार्रवाई का हिस्सा बताया. जांच का संबंध स्कॉच व्हिस्की के आयात और उसकी कैटेगरी तय करने से होने की बात सामने आई है.

रॉयल स्टैग- मैकडॉवेल्स का नाम क्यों आया?
रॉयल स्टैग- मैकडॉवेल्स कंपनियों का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये भारत में बिकने वाली शराब बनाने के लिए विदेश से बड़ी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की का कंसंट्रेट मंगाती हैं. इसे भारत में दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर अलग-अलग ब्रांड तैयार किए जाते हैं.

पेर्नोड रिकार्ड के लोकप्रिय ब्रांडों में रॉयल स्टैग और ब्लेंडर्स प्राइड शामिल हैं, जबकि डियाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स के पोर्टफोलियो में मैकडॉवेल्स जैसे ब्रांड आते हैं. ऐसे में स्कॉच के आयात पर टैक्स को लेकर चल रही जांच इन कंपनियों के कारोबार के लिए अहम है. हालांकि, अभी इन ब्रांडों पर अलग से कोई प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी नहीं है.

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील का मामला क्या है?
भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत 15 जुलाई 2026 से कुछ तरह की स्कॉच व्हिस्की के आयात पर कस्टम ड्यूटी 150% से घटाकर 75% कर दी गई.

लेकिन टैक्स अधिकारियों को शक है कि कम ड्यूटी का फायदा बल्क में आयात किए जाने वाले स्कॉच कंसंट्रेट पर लागू नहीं होता है. अब अगर अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन के सबूत मिलते हैं, तो कंपनियों पर एक्स्ट्रा टैक्स या दूसरी कार्रवाई का सवाल उठ सकता है. फिलहाल जांच जारी है और रिजल्ट सामने नहीं आया है.

कंपनियों ने क्या कहा?
पेर्नोड रिकार्ड ने कहा है कि वो DRI के साथ सहयोग कर रही है और मांगी गई जानकारी दे दी है. डियाजियो ने भी कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और स्थानीय कानूनों का पालन करती है. कंपनी की भारतीय इकाई ने शेयर बाजार को बताया कि उसने अधिकारियों को डॉक्यूमेंट दे दिए हैं.

क्या महंगी हो सकती है शराब?
अभी ये नहीं बताया गया है कि रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड या मैकडॉवेल्स की कीमतें बढ़ने वाली हैं. अभी मामला आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और उत्पादों की कैटेगरी की जांच से जुड़ा है. अगर जांच में टैक्स नियमों के उल्लंघन मिलते हैं तो कंपनियों को टैक्स और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसका कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, ये जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा. 

नेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Liquor Royal Stag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश
नेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश
बिजनेस
आज दशहरा पर बैंक बंद, अब कब खुलेंगे? इस हफ्ते का टाइम टेबल जानिए
आज दशहरा पर बैंक बंद, अब कब खुलेंगे? इस हफ्ते का टाइम टेबल जानिए
बिजनेस
बिजली को लेकर बड़ा बदलाव, 8.3 लाख ग्राहकों को मिलेगा सप्लायर चुनने का विकल्प
बिजली को लेकर बड़ा बदलाव, 8.3 लाख ग्राहकों को मिलेगा सप्लायर चुनने का विकल्प
बिजनेस
अशनीर ग्रोवर ने दिखाया 100 करोड़ का घर, DLF Camellias में क्या-क्या है?
अशनीर ग्रोवर ने दिखाया 100 करोड़ का घर, DLF Camellias में क्या-क्या है?
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
दिल्ली NCR
दशहरा पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते किए गए डायवर्ट
दशहरा पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते किए गए डायवर्ट
इंडिया
पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी शुभकामनाएं, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी शुभकामनाएं, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स, जानें- 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
मंडे को 'जेलर 2' के आगे 'राणाबाली' की हवा हुई टाइट, 'प्रहार'-'नई नवेली' भी फुस्स
स्पोर्ट्स
Asian Para Games 2026 Day 2 Live Updates: एशियन पैरा गेम्स में मेडल की बारिश, दूसरे दिन आ चुके हैं 8
LIVE: एशियन पैरा गेम्स में मेडल की बारिश, दूसरे दिन आ चुके हैं 8
विश्व
'जल्द मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस', फ्रांस दंगों पर ट्रंप का बड़ा दावा
'जल्द मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस', फ्रांस दंगों पर ट्रंप का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
ट्रेंडिंग
लैम्बोर्गिनी देखने आए बच्चों को बिजनेसमैन ने कराई सुपरकार की राइड
लैम्बोर्गिनी देखने आए बच्चों को बिजनेसमैन ने कराई सुपरकार की राइड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget