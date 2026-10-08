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हिंदी न्यूज़बिजनेस100 रुपये में बस 1 किलो... दीवाली से पहले महंगे होंगे चावल!

100 रुपये में बस 1 किलो... दीवाली से पहले महंगे होंगे चावल!

महंगाई से आम आदमी पहले ही परेशान है. प्याज, चीनी, दूध जैसी रोजमर्रा खाने-पीने वाली चीजें लगातार महंगी हो रही हैं. इस बार अब चावल के दाम भी बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Oct 2026 07:17 AM (IST)
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  • दीवाली से पहले चावल की कीमतें 100 रुपये तक बढ़ेंगी.
  • तमिलनाडु में चावल पहले ही 20-40 रुपये प्रति किलो महंगा हुआ.
  • धान की कम आपूर्ति कीमत वृद्धि का मुख्य कारण है.

दीवाली से पहले आम आदमी को एक और झटका मिलने वाला है. प्याज, चीनी, नींबू, LPG के बाद अब चावलों की बारी है. जी हां, अब चावलों के दाम भी बढ़ने वाले हैं और कीमतें 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है. यहां बात तमिलनाड़ु की हो रही है, जहां पिछले कुछ ही हफ्तों में चावल की कीमतें 20 से 40 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई हैं.

कारोबारियों का कहना है कि दीवाली से पहले कुछ खास किस्म के चावलों की कीमत 100 रुपये तक पहुंच सकती है. अब सवाल यह आता है कि आखिरकार कीमतों में एकाएक इस बढ़ोतरी की आखिर वजह क्या हो सकती है? आइए जानते हैं. 

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100 रुपये तक पहुंच जाएगी कीमत

तमिलनाडु में चावल की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रही हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ किस्मों की कीमत अब 20 से 40 रुपये प्रति किलो ज्यादा है. इस बीच, कारोबारियों ने भी चावल की किस्म के आधार पर 25 से 30 किलो के बैग की कीमत भी 300 से 600 रुपये तक बढ़ा दी है. राइस मिल मालिकों और धान व्यापारियों का कहना है कि दीवाली से पहले कुछ तरह के चावल की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है.  

अभी कितनी हैं कीमतें?

चावल की किस्म पहले की कीमत वर्तमान/संभावित कीमत
बासमती चावल 85 रुपये 100 रुपये प्रति किलो
प्रीमियम चावल (जैसे पोन्नी, सोना मसूरी) 48-65 रुपये 85 - 100 रुपये तक पहुंचने के आसार
सामान्य चावल 40 रुपये 45 - 55 के बीच कीमत

25 किलो के बैग की मौजूदा कीमतें 

  • डीलक्स पोन्नी- 1,400 - 1,800 रुपये
  • पोन्नी- 1,600 - 1,950 रुपये
  • व्हाइट पोन्नी- 1,900 - 2,300 रुपये
  • इडली राइस- 900 - 1,200 रुपये
  • रॉ राइस- 1,500 - 1,800 रुपये
  • शिवाजी पोन्नी- 1,800 - 2,400 रुपये

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

कीमतों में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह धान की सप्लाई का कम होना है. तमिलनाडु में स्थानीय इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी तरह के बढ़िया धान का उत्पादन नहीं होता है. उन्हें पोन्नी जैसी चावल की किस्मों के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से धान मंगाना पड़ता है.

व्यापारियों का कहना है कि तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में धान का उत्पादन और आवक कम हो गई है, लेकिन दीवाली और दूसरे त्योहारों की वजह से बाजार में प्रीमियम और बेहतरीन क्वालिटी वाले चावलों की मांग लगातार बनी हुई है. ऊपर से इथेनॉल को लेकर चावल के बढ़ते इस्तेमाल और अफ्रीकी देशों से टूटे चावल की मजबूत एक्सपोर्ट मांग ने भी घरेलू कीमतों को हवा दी है. इन सभी वजहों से राइस मिलों में स्टॉक कम हो गया और उपलब्ध धान की कीमत बढ़ गई. जब धान महंगा होता है, तो जाहिर तौर पर चावल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
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