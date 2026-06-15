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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank FD पर बंपर मुनाफा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं एफडी पर 8.10% तक का सबसे ज्यादा ब्याज

Bank FD पर बंपर मुनाफा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं एफडी पर 8.10% तक का सबसे ज्यादा ब्याज

Small Finance Bank: एफडी पर इन दिनों बैंकों की ओर से बंपन मुनाफा मिल रहा है. कई ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो एफडी पर 8.10% तक का सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं. जानिए इन बैंकों के नाम.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Mohd Anas | Updated at : 15 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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Bank FD Rates: देश की भौगोलिक स्थिति और ग्लोबल मार्केट में असमंजस का माहौल है, इसलिए कई निवेशक एक बार फिर सुरक्षा और स्थिरता की तलाश कर रहे हैं. अमेरिका रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं. ऐसे माहौल में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, क्योंकि इनमें इक्विटी मार्केट में अक्सर दिखने वाले उतार-चढ़ाव के बिना बेहतर ब्याज मिलता है.

कौन से बैंक सबसे ज़्यादा दे रहे हैं ब्याज?

सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात करें तो एफडी की ब्याज दरें चुने गए समय के अनुसार काफी अलग-अलग होती हैं. एक से दो साल के समय वाली जमा राशि के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज़्यादा 8.10 प्रतिशत की ब्याज दर दे रहे हैं, इसके बाद ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75% और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.60% की दर से ब्याज दे रहे हैं.

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जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी छूट देने में पीछे नहीं है. यह बैंक करीब 7.30 प्रतिशत तक का ब्याज देता है, जबकि उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रमश: 7.40% और 7.10% की दर से ब्याज देते हैं. साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इस अवधि के लिए 6.90% ब्याज का ऑफर देता है.

दो से तीन साल वाली जमा राशि पर

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.10 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ सबसे आगे है. इसके बाद ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75प्रतिशत की दर देता है, जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही 7.50 प्रतिशत की ब्याज दर देते हैं. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.40 प्रतिशत, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25 प्रतिशत और उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 7.25 प्रतिशत की ब्याज दर देते हैं.

तीन से पांच साल में कितना पैसा मिलेगा?

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बार फिर 7.90 प्रतिशत का सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है. इसके बाद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.77 प्रतिशत और उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.55 प्रतिशत का रिटर्न दे रहे हैं. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25 प्रतिशत AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 प्रतिशत और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 6प्रतिशत का रिटर्न दे रहे हैं.

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Published at : 15 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
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