हमेशा के लिए काम से छुट्टी! जानिए क्या है वो 'फ्रीडम नंबर' जो आपको जवानी में कर देगा रिटायर

Retirement in young age: कल्पना करें कि आप एक मंगलवार की सुबह जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपको काम पर नहीं जाना है. न तो इसलिए कि आप बीमार हैं, और न ही इसलिए कि आप छुट्टी पर हैं, बल्कि इसलिए कि आपका बैंक खाता इतना पैसा बनाता है कि वह हमेशा के लिए आपकी जीवनशैली को कवर कर सके. यह केवल अरबपतियों के लिए आरक्षित एक दिवास्वप्न नहीं है. यह FIRE (वित्तीय स्वतंत्रता, जल्दी सेवानिवृत्ति) आंदोलन के पीछे का मूल विचार है. इसे प्राप्त करने के लिए, आपको भाग्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको एक विशिष्ट मीट्रिक की आवश्यकता है.

व्यक्तिगत वित्त में इस मील के पत्थर को आपका फ्रीडम नंबर कहा जाता है. आपका फ्रीडम नंबर आपके निवेश पोर्टफोलियो का वह सटीक आकार है, ताकि आप आराम से जी सकें और फिर कभी अपने समय को तनख्वाह के लिए न बदलना पड़े. इसकी गणना करना आश्चर्यजनक रूप से सरल है. आइए इसे सरल भाषा और आसान गणित का उपयोग करके समझें.

चरण 1: अपने वास्तविक वार्षिक खर्चों को ट्रैक करें लोग सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय सबसे बड़ी गलती अपनी आय पर ध्यान केंद्रित करना करते हैं. आपका फ्रीडम नंबर इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या कमाते हैं; यह पूरी तरह से इस पर आधारित है कि आप क्या खर्च करते हैं. अपने वार्षिक खर्चों की गणना करने के लिए अपने पिछले 12 महीनों के बैंक स्टेटमेंट को देखें. अपने खर्च को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करें.

आवश्यकताएं: आवास, किराना, उपयोगिता बिल, बीमा, और स्वास्थ्य देखभाल.

जीवनशैली: बाहर खाना, छुट्टियां, शौक और मनोरंजन.

महत्वपूर्ण नोट: जल्दी सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय, याद रखें कि कुछ खर्च गायब हो सकते हैं (जैसे आपकी दैनिक कार्यालय यात्रा), जबकि अन्य बढ़ सकते हैं (जैसे निजी स्वास्थ्य बीमा).

एक त्वरित उदाहरण: आइए रोहन से मिलें. रोहन 28 साल का है और एक आरामदायक लेकिन जागरूक जीवन जीता है. अपने किराए, भोजन, सप्ताहांत यात्राओं, और बिलों को ट्रैक करने के बाद वह महसूस करता है कि वह हर महीने औसतन 50,000 रुपये खर्च करता है.

वार्षिक खर्च = "50,000 रुपये × 12 महीने" = 6,00,000 रुपये प्रति वर्ष रोहन को अपने वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपये की आवश्यकता है. यह वार्षिक खर्च आंकड़ा उसके फ्रीडम नंबर के लिए आधारशिला है.

चरण 2: 25 का नियम लागू करें

एक बार जब आप अपने वार्षिक खर्चों को जान लेते हैं तो आपका फ्रीडम नंबर खोजने के लिए एक सरल गणितीय शॉर्टकट की आवश्यकता होती है, जिसे 25 का नियम कहा जाता है. यह नियम कहता है कि सुरक्षित रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए आपको अपने वार्षिक जीवन व्यय का ठीक 25 गुना एक नेस्ट एग की आवश्यकता होती है. गणित यह मानता है कि आप इस नेस्ट एग को इक्विटी (शेयर) और स्थायी आय संपत्तियों (बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट) के संतुलित मिश्रण में निवेश करेंगे.

आइए, रोहन के वित्तीय मामलों पर 25 के नियम को लागू करें: फ्रीडम नंबर = वार्षिक व्यय × 25 फ्रीडम नंबर = रु 6,00,000 × 25 = रु 1,5,00,000 रौहन का फ्रीडम नंबर रु 1.5 करोड़ है. एक बार जब उसका निवेश पोर्टफोलियो इस निशान तक पहुंच जाता है तो वह सैद्धांतिक रूप से वित्तीय रूप से स्वतंत्र होता है. क्यों 25? 4 प्रतिशत नियम को समझना आप सोच सकते हैं कि संख्या 25 कहां से आती है. यह 4 प्रतिशत नियम का गणितीय उलटा है, जो एक प्रसिद्ध वित्तीय अनुसंधान पत्र 'ट्रिनिटी स्टडी' से व्युत्पन्न हुआ है.

अध्ययन ने बाजार इतिहास के दशकों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि एक निवेशक सेवानिवृत्ति के पहले वर्ष में अपने पोर्टफोलियो का 4 प्रतिशत निकालता है और उसके बाद हर साल उस राशि को मामूली रूप से मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करता है, तो पैसे के 30 वर्षों या उससे अधिक समय तक समाप्त न होने की अत्यधिक उच्च संभावना होती है. रौहन के मामले में वापस आते हैं: रौहन अपने फ्रीडम नंबर रु 1.5 करोड़ पर पहुंचता है. अपने पहले स्वतंत्रता वर्ष में, वह 4 प्रतिशत निकालता है.

रु 1.5 करोड़ का 4 प्रतिशत = रु 6,00,000. वह अपने वार्षिक व्यय को पूरी तरह से कवर करता है जबकि अपने पोर्टफोलियो के शेष 96 प्रतिशत को बाजार में बढ़ने के लिए छोड़ देता है. अपने नंबर को अनुकूलित करना: अपनी जीवनशैली के लिए समायोजन 25 का नियम एक उत्कृष्ट आधारभूत है, लेकिन जीवन स्थिर नहीं है. आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर, आप प्रारंभिक सेवानिवृत्ति की दुनिया में एक अलग रास्ता चुन सकते हैं. वित्तीय योजनाकार आमतौर पर तीन विशिष्ट रास्तों का वर्णन करते हैं:

लीन FIRE: यह उन लोगों के लिए है जो न्यूनतमवादी हैं. यदि आप अपने विलासिता खर्च को काफी कम करने, अपने रहने की जगह को छोटा करने और मितव्ययिता से जीने की योजना बनाते हैं, तो आप अपने वार्षिक खर्च का 20 गुना जैसे कम गुणक का उपयोग कर सकते हैं.

स्टैंडर्ड FIRE: यह हमारे द्वारा रोहन के लिए गणना की गई आधार रेखा है. इसका उद्देश्य आपके वर्तमान, आरामदायक जीवन स्तर को पूरी तरह से बनाए रखना है, जो आपके खर्च का 25 गुना गुणक का उपयोग करता है.

फैट FIRE: यह उन लोगों के लिए है जो एक समृद्ध सेवानिवृत्ति चाहते हैं. यदि आप अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने, बाहर खाने और बिना कड़ी बजट के उदारता से खर्च करने की योजना बनाते हैं, तो आपको अपने वार्षिक खर्च का 30 गुना (या अधिक) सुरक्षित गुणक का लक्ष्य रखना चाहिए. यदि रोहन ने निर्णय लिया कि वह एक प्रीमियम, "फैट FIRE" जीवनशैली चाहते हैं जिसमें बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा शामिल है, तो उनके वास्तविक वार्षिक खर्च 10 लाख रुपये तक बढ़ सकते हैं. उस सुरक्षित गुणक 30 का उपयोग करते हुए, उनका नया लक्ष्य इस प्रकार होगा...

नया फ्रीडम नंबर = रुपये 10,00,000 × 30 = रुपये 3,00,000 ध्यान में रखने के लिए दो कारक

1. मुद्रास्फीति का कारक यदि आप 5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने की योजना बनाते हैं, तो 25 का नियम खूबसूरती से काम करता है. हालांकि, यदि आप एक फ्रीडम नंबर की गणना कर रहे हैं जिसे आप 15 या 20 वर्षों तक नहीं पाएंगे, तो आपको मुद्रास्फीति का ख्याल रखना होगा. आज जो किराने का सामान 5,000 रुपये में आता है, वह दो दशकों में काफी अधिक होगा. इसका मुकाबला करने के लिए, हर साल अपने वार्षिक खर्च की समीक्षा करें और वास्तविक दुनिया की मूल्य वृद्धि से मेल खाने के लिए अपने लक्ष्य फ्रीडम नंबर को ऊपर की ओर समायोजित करें.

2. ऋण उन्मूलन फ्रीडम नंबर के पीछे की गणना काफी आसान हो जाती है यदि आप पूरी तरह से ऋण-मुक्त होकर सेवानिवृत्ति में प्रवेश करते हैं. गृह ऋण या कार ऋण का भुगतान करना आपके मासिक जीवन स्तर को काफी कम करता है. एक कम जीवन स्तर का अर्थ है कम वार्षिक खर्च का आंकड़ा, जो तुरंत आपके अंतिम फ्रीडम नंबर को लाखों में घटा देता है. अपने नंबर की ओर यात्रा शुरू कैसे करें 1.5 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपये जैसे लक्ष्य को देखना भारी लग सकता है जब आप शुरुआत कर रहे हों. कुंजी यह है कि पूरी तरह से पहाड़ के शिखर पर ध्यान केंद्रित करने से बचें और इसके बजाय अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करें.

घर्षण कम करें:

आपके मासिक अनावश्यक खर्च से स्थायी रूप से हर 1,000 रुपये की कटौती आपके अंतिम फ्रीडम नंबर को 3,00,000 रुपये तक कम कर देती है (25x गुणक प्रभाव के कारण). अपने अंतर को स्वचालित करें: आपकी आय और आपके खर्चों के बीच का अंतर आपका निवेश अंतर है. इस अंतर को सीधे विविधतापूर्ण कम लागत वाले इंडेक्स फंड और इक्विटी म्युचुअल फंड में हर महीने निर्देशित करने के लिए एक व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) को स्वचालित करें. आपका फ्रीडम नंबर सिर्फ एक गणितीय सूत्र नहीं है; यह दृष्टिकोण में एक बदलाव है. यह पैसे को स्थिति प्रतीकों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण से आपके समय को वापस खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण में बदल देता है. अपने खर्चों को ट्रैक करें, 25 से गुणा करें, और अपनी मेहनत को एक स्पष्ट, निश्चित समाप्ति रेखा दें.