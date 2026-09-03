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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी फिर हो गई सस्ती, आज कितने गिरे दाम? जानिए

चीनी फिर हो गई सस्ती, आज कितने गिरे दाम? जानिए

चीनी की खुदरा कीमतों में हाल ही में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. तो वहीं एक्स मिल की कीमतों में भी 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. तो आइये जानते हैं कीमतों में कितनी कमी आई है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Sep 2026 10:14 PM (IST)
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त्यौहारी सीजन शुरू होने से पहले ही चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई. जिससे आम जनता काफी परेशान भी नजर आई है. हालांकि अब लगता है कि अब लोगों को आने वाले दिनों में इन कीमतों से कुछ राहत मिलने वाली है. क्योंकि हाल ही में चीनी की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, चीनी मिलों से निकलने वाली यानी एक्स-मिल कीमतों में करीब 20% की बड़ी गिरावट आई है.

क्या हो गए चीनी के दाम?
हालांकि चीनी के मौजूदा दाम अभी भी कुछ समय पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हैं. 2 सितंबर को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 62.57 रुपये प्रति किलो रही. इसकी तुलना में 20 जुलाई को चीनी का औसत खुदरा भाव 48.18 रुपये प्रति किलो था. यानी हालिया गिरावट के बावजूद चीनी अभी भी जुलाई के मुकाबले महंगी ही बिक रही है.

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सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने की कोशिश भी की
वैसे तो सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें सबसे अहम कदम डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट तय करना है. इसके अलावा थोक खरीदारों के स्टॉक पर भी रोक लगाई गई है, ताकि बड़ी मात्रा में चीनी जमा करके रखने और बाद में महंगे दाम पर बेचने की कोशिशों पर लगाम लगाई जा सके.

इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के टैक्स फ्री आयात की अनुमति दी है. इससे घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार को उम्मीद है कि आयात और अन्य कदमों से बाजार में पर्याप्त स्टॉक रहेगा और कीमतों पर दबाव कम होगा.

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आगे कीमतें कम होने की उम्मीद
खुदरा कीमतों के कम होने के बाद ये भी उम्मीद है आने वाले समय में ग्राहकों को भी कम दाम में चीनी मिलेगी. सरकार का भी कहना है कि इन कदमों से त्यौहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में और राहत मिल सकती है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में चीनी की कीमतों में काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 03 Sep 2026 10:14 PM (IST)
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