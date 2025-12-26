हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़े शहरों में घट गई घरों की सेल, सिर्फ एक ऐसा बड़ा शहर जहां नहीं हुआ कीमतों के बढ़ने का कोई असर

बड़े शहरों में घट गई घरों की सेल, सिर्फ एक ऐसा बड़ा शहर जहां नहीं हुआ कीमतों के बढ़ने का कोई असर

शहरवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई महानगर क्षेत्र में आवासीय बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 1,27,875 इकाइयों पर आ गई. पुणे में बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

Real Estate News: घरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में छंटनियों के असर से देश के सात प्रमुख शहरों में वर्ष 2025 के दौरान आवासीय संपत्तियों की बिक्री में 14 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनारॉक की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बिक्री घटने के बावजूद ऊंची कीमतों के कारण कुल बिक्री मूल्य में इजाफा हुआ और यह छह प्रतिशत बढ़कर छह लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया.

आवासीय संपत्तियों की बिक्री में गिरावट

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में कुल 3,95,625 घरों की बिक्री हुई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 4,59,645 इकाइयों का था. एनारॉक के अनुसार, बढ़ती आवासीय कीमतें, आईटी सेक्टर में छंटनी, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते इस साल आवासीय मांग पर दबाव बना रहा. सात में से छह प्रमुख शहरों में बिक्री घटी, जबकि चेन्नई एकमात्र ऐसा शहर रहा जहां आवासीय बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

शहरवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई महानगर क्षेत्र में आवासीय बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 1,27,875 इकाइयों पर आ गई. पुणे में बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 65,135 इकाइयों पर सिमट गई, जबकि बेंगलुरु में बिक्री पांच प्रतिशत घटकर 62,205 इकाइयों रही. दिल्ली-एनसीआर, जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने वाला बाजार रहा है, वहां घरों की बिक्री आठ प्रतिशत घटकर 57,220 इकाइयों पर पहुंच गई.

भू-राजनीतिक उथल-पुथल और छंटनी का असर

हैदराबाद में सबसे अधिक 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और बिक्री घटकर 44,885 इकाइयों रह गई. कोलकाता में भी बिक्री 12 प्रतिशत कम होकर 16,125 इकाइयों पर आ गई. इसके उलट चेन्नई में आवासीय बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया और वहां बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 22,180 इकाइयों पर पहुंच गई.

एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के दौरान सात प्रमुख शहरों में औसत आवासीय कीमतें आठ प्रतिशत बढ़कर 9,260 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो पिछले वर्ष के अंत में 8,590 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं. एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि वर्ष 2025 भू-राजनीतिक उथल-पुथल, आईटी सेक्टर में छंटनी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से भरा रहा, लेकिन इसके बावजूद आवासीय कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार पिछले वर्षों के दोहरे अंकों से घटकर एकल अंक में आ गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर का प्रदर्शन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कितनी कटौती करता है और डेवलपर्स कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं.

ये भी पढ़ें: चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, लगातार पांचवें दिन चढ़ा भाव, आगे और उछलेगी या फिर गिरेगी कीमत?

Published at : 26 Dec 2025 05:52 PM (IST)
Tags :
Real Estate Residential Houses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
Advertisement

वीडियोज

2025 में भारत की Economy: FDI में गिरावट, Export में record, क्या 2026 होगा Game Changer?|Paisa Live
Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
बॉलीवुड
Year Ender 2025: धनुष से लेकर जयदीप अहलावत तक, इन सितारों ने इस साल अपनी एक्टिंग से जीता दिल
धनुष से लेकर जयदीप अहलावत तक, इन सितारों ने इस साल अपनी एक्टिंग से जीता दिल
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
फूड
बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
बिना आटा गूंथे घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट आलू के पराठे, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
ट्रेंडिंग
लंदन की सड़कें भी नहीं छोड़ी... पान और गुटखे से कर दी लाल, विदेशी महिला पत्रकार ने वीडियो में दिखाया घिनौना सच
लंदन की सड़कें भी नहीं छोड़ी... पान और गुटखे से कर दी लाल, विदेशी महिला पत्रकार ने वीडियो में दिखाया घिनौना सच
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget